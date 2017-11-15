برلماني: التموين وعدت برفع قيمة نقاط الخبز إلى 30 قرشا للرغيف

وكيل اقتصادية النواب: تنفيذ المقترح مطلع السنة المالية المقبلة..ومباحثات لرفع أسعار توريد القصب الي ٩٢٠جنيها وزير التموين :الانخفاض المرتقب لأسعار السكر في الاسواق يصعب من رفع أسعار التوريد ياسمين فواز تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي مصيلحي تنفيذ مقترح برفع سعر قيمة

وكيل اقتصادية النواب: تنفيذ المقترح مطلع السنة المالية المقبلة..ومباحثات لرفع أسعار توريد القصب الي ٩٢٠جنيها

وزير التموين :الانخفاض المرتقب لأسعار السكر في الاسواق يصعب من رفع أسعار التوريد

ياسمين فواز

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي مصيلحي تنفيذ مقترح برفع سعر قيمة نقاط الخبز من ١٠ قروش إلى ٣٠ قرشا مع بداية العام المالي الجديد، وفق برلماني تحدث لـ”المال”.

وقال النائب محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والقيادى بائتلاف “دعم مصر” في تصريحاته لـ”المال”: “الوزير رحب بمقترح برلماني تم طرحه خلال اجتماعه مع اللجنة أمس برفع قيمة نقاط الخبز من ١٠قروش الي ٣٠ قرشا لتحقيق أكبر استفادة للحكومة وللمواطن ، خاصة وأن الدولة تتكبد تكلفة للرغيف تتجاوز الـ٥٠قرشا.

** ترشيد الاستهلاك





وأضاف وكيل اللجنة أن تطبيق المقترح السابق من شأنه تشجيع المواطنين علي ترشيد استهلاكه من الخبز وزيادة استفادة المواطن من قيمة السلع التموينية الأساسية.

وأكد أن وزارة التموين ستعد دراسة تفصيلية عن مكاتب الخبز المنصرف، وعدد الأفراد للتأكد من مدى صحة حصول ٨٠ مليون مواطن علي الدعم في حين تعاني أماكن من ندرة في مكاتب توزيع الخبز المدعم قبل تنفيذ المقترح.

وأشار محمد على إلى أن الوزير أكد أن المقترح سيدخل حيز التنفيذ مطلع السنة المالية القادمة، وليس خلال العام المالي الحالي بسبب دفع الوزارة قيمة توريد القمح بالفعل.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية طالبت وزارة المالية بزيادة قيمة رغيف خبز النقاط من 10 قروش إلى 20 قرشا،يوليو الماضي وهو ما يحصل عليه المواطن من سلع مجانية مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم البالغ 150 رغيف خبز لكل فرد شهريًا، من خلال إرسال الميزانية المعدلة 2017 – 2018 إلى الوزارة المالية.

وتصل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز الحالية 4،5 مليار جنيه سنويًا، وفي حال تمت موافقة وزارة المالية على تعديل قيمة الرغيف سترتفع التكلفة إلى 9,6 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة.



** مطالب برفع أسعار القصب





في سياق متصل، أكد النائب محمد علي مطالبة اللجنة لوزير التموين برفع أسعار توريد قصب السكر الي ٩٢٠جنيها بدلا من ٨٢٠ جنيها لتشجيع المزارعين ومراعاة لارتفاع أسعار السولار ومستلزمات الزراعة.

ولفت إلى تأكيد الوزير صعوبة تحقيق ذلك بالتزامن مع حالة الانخفاض المتوقعة لأسعار السكر للمستهلكين في الاسواق الفترة المقبلة.

وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية أن اللجنة تصر علي قرار رفع أسعار توريد السكر للمزارعين ، خاصة وان القرار ليس من سلطة وزارة التموين فقط بل المالية ورئاسة الوزراء.

واكد أن ائتلاف دعم مصر يتبني المقترح السابق وسيسعي لتنفيذه الفترة المقبلة.



** سعر عادل





من ناحيته أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة تحرص على أن يكون هناك سعر عادل للمزارعين نظير زراعتهم لمحصول قصب السكر .

وشدد على أن اللجنة ستفتح ملف الأسعار الفترة المقبلة لإيجاد حل مرضٍ في ظل التنافس الموجود بين قصب السكر والبنجر.

ويعتبر قصب السكر من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تشتهر محافظات الصعيد بزراعتها، والذى ساهم محصوله فى صناعة السكر بحوالى 42.39% من إجمالى كمية السكر المنتجة، وباقى النسبة من بنجر السكر.

وتجرى حاليا مفاوضات مكثفة لوضع سعر مناسب للتوريد خلال الموسم الجديد الذى يبدأ ديسمبر المقبل، فى الوقت الذى انخفضت فيه الكميات الموردة لمصانع السكر خلال موسم 2017 الذى انتهى فى مايو الماضى بحوالى 1.250 مليون طن قصب تنتج 105 آلاف طن سكر، بسبب انخفاض سعر التوريد لمصانع السكر، والذى تحدده الحكومة.

وحددت الحكومة سعر توريد بقيمة 500 جنيه لطن القصب لموسم توريد 2017 مطلع العام الحالى، وهو ما لاقى اعتراضات هائلة من الفلاحين وجمعيات منتجى القصب، مطالبين برفع السعر إلى 800 جنيه حتى يكون مجزيا للفلاح الذى يواجه ارتفاعا حادا فى تكلفة إنتاجه بعد تعويم الجنيه، وبعد تدخل مجلس النواب تم رفع سعر التوريد إلى 620 جنيها للطن وهو ما وافق عليه المزارعون بشرط عدم زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج المتمثلة فى الأسمدة والسولار، على أن يتم رفع السعر بصورة تناسب التكلفة الفعلية فى الموسم الجديد الذى يبدأ مع نهاية العام وحتى مايو 2018.

وقال منتجو القصب إن السعر المقترح من الحكومة حاليا يتراوح بين 800 – 850 جنيها للطن، وهو ما يرونه منخفضا بصورة كبيرة، حيث اقترحوا من جانبهم تحديد سعر توريد طن القصب بحوالى ألف جنيه للطن، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والعمالة، كما أن محصول القصب هو محصول سنوى أى لا يمكن للفلاح أن يزرع أى محصول آخر خلال السنة، وبالتالى يجب أن يكون سعره مجزيا حتى لا تقل المساحات المزروعة.