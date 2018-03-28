برلماني : التصويت في زفتى سيتجاوز 50%

ياسمين فواز واصل اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، الجولات على القرى واللجان الانتخابية؛ لمتابعة سير العملية. وأوضح الجوهري أن ما رآه على أرض الواقع يمكن وصفه بالمحلمة، ومظاهرة حب…

ياسمين فواز





واصل اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، الجولات على القرى واللجان الانتخابية؛ لمتابعة سير العملية.

وأوضح الجوهري أن ما رآه على أرض الواقع يمكن وصفه بالمحلمة، ومظاهرة حب للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن المشاركين خرجوا حبًّا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووعيًا بالمخاطر التي تحيط بمصر، واقتناعهم بواجبهم الوطني، وتأكيدًا لحقهم الدستوري والقانوني في اختيار من يمثلهم.

وأضاف أنه يتوقع أن تفوق نسبة المشاركة بمركز زفتى 50%، بنسب متفاوتة في كل قرية عن الأخرى، لافتًا إلى أن هناك قرى بالمركز سيصل تصويتها إلى 70%.

ونوه الجوهري بأنه قام خلال جولاته بتحفيز المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، والقيام بدوره في توعية المواطنين بأهمية الانتخاب والحق الدستوري.