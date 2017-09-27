برلماني: البناء المخالف أدى لانهيار البنية التحتية بالجيزة

ياسمين فوازاتهم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موظفي الأحياء بالتواطؤ مع أصحاب العقارات المخالفة التي يتم بنائها في محافظة الجيزة، والتي تخطت 100 ألف عقار.وأكد فؤاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنهم يقومون بالتربح من وراء تلك المخالفات التي تتم أمام أعين الجميع دون أن يكون هناك

ياسمين فواز

اتهم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موظفي الأحياء بالتواطؤ مع أصحاب العقارات المخالفة التي يتم بنائها في محافظة الجيزة، والتي تخطت 100 ألف عقار.

وأكد فؤاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنهم يقومون بالتربح من وراء تلك المخالفات التي تتم أمام أعين الجميع دون أن يكون هناك رادع يمنعهم من القيام بذلك، رغم ما تعاني منه المحافظة بأكملها من انهيارات في البنية التحتية جاءت بالتتابع نتيجة مثل تلك الممارسات.

وقال فؤاد، إن محافظة الجيزة بالكامل تعاني من حالة انهيار تام لبنيتها التحتية، نظراً لتقاعس دور مسؤولي المحليات ممن يتقاضون رشاوى من أجل تمرير المخالفات والتي تصل إلى 100 ألف و200 ألف جنيه مقابل طابق واحد، فكلما تمكن أصحاب العقارات المخالفة من دفع مبالغ أكثر كلما تمكنوا من الحصول على موافقات من موظفي الأحياء بالبناء المخالف.

وأوضح فؤاد، أن هناك العديد من البلاغات التي تم التقدم بها، ولكن هناك بطء شديد في تنفيذ أي قرار مشددا علي أن القانون الحالي قاصر وبحاجة إلى عدة تعديلات.

ودلل فؤاد، علي الجريمة التي يرتكبها موظفوا الأحياء بما يعاني منه حي العمرانية من بناء مخالف تسبب في تهالك شبكات المياه، وكذلك عجز مائي لعدم قدرة البنية التحتية سواء شبكات المياه أو الصرف علي التعامل مع هذه المخالفات.

وأشار فؤاد، إلى أن محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي كان قد تقدم بورقة عمل متكاملة لمجلس النواب خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية هذا الأسبوع، مشيدًا بالإصلاحات التشريعية والإدارية التي أقترحها “الدالي”، مشيرًا إلى أن بإمكانها إحداث نقلة نوعية في أزمة البناء المخالف، داعيًا اللجنة أن تتبني هذا الطرح الوافي.

وشدد فؤاد، علي ضرورة إنجاز قانون الإدارة المحلية لوضع حلول لوقف هذه المهزلة وسن عقوبات رادعة للمخالفين، وإحكام الرقابة علي موظفي الأحياء للحفاظ علي مقدرات الوطن وحياة المواطنين.