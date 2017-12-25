برلماني: افتتاحات السيسي للمشروعات القومية تنعش الاقتصاد

ياسمين فوازقال جمال عباس، نائب حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة أسيوط، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن الافتتاحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمنطقة قناة السويس، وعلى رأسها افتتاح كوبري الشهيد أحمد منسي العائم على قناة السويس بمنطقة نمرة 6، وكوبري الشهيد أبانوب

ياسمين فواز

قال جمال عباس، نائب حزب “المصريين الأحرار” عن دائرة أسيوط، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن الافتتاحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمنطقة قناة السويس، وعلى رأسها افتتاح كوبري الشهيد أحمد منسي العائم على قناة السويس بمنطقة نمرة 6، وكوبري الشهيد أبانوب جرجس بالقنطرة غرب، وكوبري النصر العائم، إضافة إلى افتتاح مزارع الأسماك تعد استكمالاً لخطط التنمية الشاملة على أرض مصر.

وأضاف عباس، في بيان له، اليوم الإثنين، أن السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم مُهتم بتدشين المشروعات القومية الضخمة العملاقة لخلق إستراتيجيات استثمارية للأجيال القادمة لانتعاش الاقتصاد، مؤكدًا أن تسمية المشروعات الأخيرة بأسماء شهداء العمليات الإرهابية في سيناء تعد تقديرًا ووفاءًا من الدولة لإحياء ذكراهم طيلة العمر.

ووجه عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي ترعي تلك المشروعات لسرعة إنجازها في أوقات زمنية لا يتوقعها أحد.