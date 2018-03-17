برلماني: اصطفاف المصريين بالخارج في الانتخابات تكريم للشهداء

ياسمين فوازقال اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اصطفاف الجاليات المصرية في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية يعكس مدى الوعى السياسى لهذا الشعب العظيم.وأضاف الجوهرى، في بيان صادر عنه، اليوم السبت، إنه ليس بجديد على المصريين الوقوف بجانب بلدهم فى المواقف ال

ياسمين فواز

قال اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اصطفاف الجاليات المصرية في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية يعكس مدى الوعى السياسى لهذا الشعب العظيم.

وأضاف الجوهرى، في بيان صادر عنه، اليوم السبت، إنه ليس بجديد على المصريين الوقوف بجانب بلدهم فى المواقف الحاسمة بداية من ثورة يونيو وعلى مدار كل مراحل الإصلاح السياسي.

واعتبر أن خروج المصريين بكثافة فى الانتخابات خير تكريم لكل الشهداء، الذين قدموا أرواحهم للحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد.

وأكد أن خروج المصريين يؤكد علي مساندتهم للقيادة السياسية ودعمهم الكامل للرئيس السيسي وللقوات المسلحة والشرطة، في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أنه رد قوي علي ادعاءات قوي الشر والإرهاب، وتأكيد علي أن المصريين يد واحدة، ولن تستطيع أي قوي علي وجه الأرض أن تفرقهم.

وتابع أن مشاركة المصريين فى الخارج كانت رسالة واضحة وخير رد على كل المنظمات التى حاولت التشكيك فى الانتخابات الرئاسية المصرية قبل انطلاقها، لافتًا إلى أن مختلف قيادات المجتمع الدولى لا تملك سوى احترام العملية السياسية فى مصر، واحترام إرادة وقرار الشعب المصرى الذى يثبت دائمًا وفى مختلف المواقف السياسية مدى الرقى والوعى لدى أبناؤه.

وتوقع زيادة نسبة مشاركة أعلى لاستكمال خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن المصريين لديهم من الإرادة السياسية ما يجعلهم يحافظون على الإنجازات التى تم تحقيقها، ودعم كل ما يحافظ على أمن واستقرار البلد.