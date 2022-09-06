برلماني: استجابة السيسي للقوى السياسية بزيادة الدعم الاستثنائي ترد على المشككين في جدوى الحوار الوطني

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن مصر أصبحت على أعتاب الحوار الوطني بعد انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه أمس الاثنين، من اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الاختيارات ضمت أسماء لها خبرات وباع كبير في العمل السياسي والمجتمعي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني سيكون أساس لصناعة المستقبل، في ظل توافق بين جميع القوى السياسية والاجتماعية، من أجل تحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة يتبنى بشراكة وطنية، من خلال إيجاد مساحات مشتركة بين مختلف أطياف المجتمع من خلال الحوار الوطني.

وطالب “محسب”، مجلس الأمناء بوضع قواعد واضحة تنظم عمل اللجان، متوقعا أن يشهد الحوار مناقشات هامة وثرية من جميع القوى المشاركة، والتي تأتي في ظل التداعيات والتحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، مؤكدا على دور مجلس الأمناء في دراسة جميع الرؤي والأفكار المقدمة وصياغتها في 3 محاور رئيسية، يضم كل منها عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

وأشار محسب، إلى أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرؤى التي طرحتها القوى السياسية بشأن زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلًا من 100، تؤكد أهمية الحوار الوطني، وأهمية ما يقدّمه من أطروحات ورؤي تعبر عن طموحات الشعب المصري بكل أطرافه، وهو ما نعتبره أبلغ رد على من يشككون في جدوى الحوار ، مطالبا جميع أطياف المجتمع للمشاركة برؤيتهم تجاه القضايا التي تمس حياة المواطنين من أجل الوصول إلى حلول لها.