برلماني: اختفاء مصل الدرن من مكاتب الصحة كارثة

ياسمين فواز توجه الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بشأن اختفاء مصل مرض" الدرن" من محافظة الجيزة.وقال فؤاد في بيان



ياسمين فواز



توجه الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بشأن اختفاء مصل مرض” الدرن” من محافظة الجيزة.

وقال فؤاد في بيان :” هناك العديد من الشكاوى والاستغاثات من جانب المواطنين من أهالي محافظة الجيزة، تتلخص تلك الاستغاثات في الاختفاء المفاجئ في جرعات المصل المضاد لمرض الدرن الخاصة بالأطفال حديثي الولادة، حيث أنه من المفترض أن الرضيع بعد مضي 15 يومًا على ميلاده، أن يتم إعطاؤه تلك الجرعة من خلال الوحدات الصحية أو المكاتب التابعة لوزارة الصحة”.

وأوضح فؤاد، أن الأهالي فوجئوا باختفاء تلك الجرعة من الأماكن المذكورة دون إبداء أسباب أو مبررات من جانب المسؤولين “مكتب صحة العمرانية، مكتب صحة نسيم” وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وأضاف “أن هناك بعض الأنباء المتداولة التي تشير إلى أن تلك الأزمة على مستوى الجمهورية وليست محافظة الجيزة فقط، كما أن هناك بعض الأنباء التي تشير إلى اختفاء الجرعات أيضًا من مركز المصل واللقاح، ما يجعلنا أمام كارثة محققة في حالة تأكيد تلك المعلومات”.

وطالب فؤاد، باستيضاح صحة تلك الأنباء وما هي أسبابها في حال صحتها، وما هي الإستراتيجية العاجلة بل الفورية التي تنتوي الوزارة تنفيذها لسرعة حل تلك الأزمة الصحية والإنسانية التي قد تتفاقم إلى ما لا يحمد عقباه، وطالب فؤاد بالرد على السؤال كتابياً.

