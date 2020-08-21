برلماني : اتفاقية وقف إطلاق النار بليبيا ضربة كبيرة للإرهاب

أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن اتفاق المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي خطوة كبيرة نحو تحقيق وحدة واستقرار ليبيا المهددة بالتقسيم بسبب التدخل التركي العسكري والمليشيات الإرهابية التي تم استجلابهم لنشر الدمار والفوضى، والذي يؤدي إلي نتيجة واحدة وهي تقسيم ليبيا.

وأضاف عضو البرلمان في تصريحات له اليوم، إن الحل السلمي أزعج بعض الدول، وهو ضربة كبيرة لقيادات الإرهاب في العالم تركيا وقطر.

وأوضح نائب البرلمان أن وقف إطلاق النار في ليبيا يتوافق مع إعلان القاهرة على أن يكون حل المشكلة الليبية بيد الليبيين أنفسهم.

ولفت فهمي إلى أن مصر الدولة الكبيرة الرشيدة مع كل الحلول السلمية للحفاظ علي وحدة الأراضي الليبية.

وذكر البيان الصادر عن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الجمعة: “انطلاقا من مسئوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية”.

كما أكد عقيلة صالح في بيانه اليوم أن الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا “يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولُا إلى إخراج المرتزقة”.

وأضاف صالح: “نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، وسيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي”.