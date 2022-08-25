برلماني: إعلان تعديل مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي بادرة جيدة لإصلاح التعليم

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء تعديلات على مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وتتماشى مع التلاميذ.

وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن تلك الخطوات بداية مبشرة للوزير الدكتور رضا حجازي، لاسيما في ظل معاناة الطلبة وأولياء الأمور بسبب صعوبة المناهج وعدم تماشيها مع مدة الدراسة.

وأوضح زين الدين، أن إعلان وزارة التربية والتعليم، عن إجراءات تعديل المناهج لاقى ارتياح في الشارع المصري، خصوصا أولياء الأمور الذين كانوا يواجهون مشكلات كبيرة مع أبنائهم في المرحلة الابتدائية، في ظل المنظومة الجديدة.

ولفت عضو مجلس النواب ، إلى أن الإجراءات الجديدة التي أعلنها وزير التربية التعليم، تأتي استجابة للعديد من النواب من خلال عدد من الأدوات الرقايية تقدمنا بها في الفترة الماضية.

وقال محمد زين الدين: لا أحد يقف ضد تطوير المنظومة التعليمية، بل نؤيده وندعمه بقوة، ولكن بما يتماشى مع قدرات الطلاب ومدة العام الدراسي وكذلك بما يتناسب مع مدى توافر باقي المحاور من أدوات تعليمية ومعلمين ومدارس، حتى يكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد النائب محمد زين الدين، على سرعة الانتهاء من إجراءات مسابقة تعيين المعلمين الجدد لسد العجز الحالي، مؤكدا أن المعلم هو المحور الأهم في تطوير التعليم، لذلك لابد من التركيز على ملف تدريب وتأهيل المعلمين على النحو المطلوب، لتتكامل كل المتطلبات في نجاح تطوير التعليم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت أٔنه جار إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما أعلنت الوزارة عن مراجعة مناهج الصف الخامس لتتماشى مع الطلاب وسعتهم العقلية.