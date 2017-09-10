برلماني: إعادة النظر في القرار الوزاري المنظم للندب

ياسمين فوازقال النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المسؤولين بوزارة التربية والتعليم قرروا إعادة النظر في حركة نقل المدرسين كبار السن الحاصلين على دبلوم المعلمين، وذلك خلال اجتماع ضم النائب يونس الجاحر والنواب محمد مصطفى سليم، والنائب عبد الفتاح جمال، والنائب أحمد شك

ياسمين فواز

قال النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المسؤولين بوزارة التربية والتعليم قرروا إعادة النظر في حركة نقل المدرسين كبار السن الحاصلين على دبلوم المعلمين، وذلك خلال اجتماع ضم النائب يونس الجاحر والنواب محمد مصطفى سليم، والنائب عبد الفتاح جمال، والنائب أحمد شكر أبو علم.

وأضاف الجاحر في تصريحات له اليوم، أنه تم الاتفاق على اعادة النظر في القرار الوزاري المنظم للندب بين الادارات لسد العجز وذلك لتحقيق العداله بين الجميع، بالإضافة إلى دراسة مقترح سد العجز بالأصغر سنًا من الرجال ثم الذي يليهم في السن ثم الاقرب مسافة ثم السيدات.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون الندب لمدة عام دراسي فقط مع عدم وجود استثناءات إلا للظروف القهريه الموثقة بالمستندات.



