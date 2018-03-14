برلماني: إصدار تراخيص مشاريع الإنتاج الحيواني يخفض أسعارها

ياسمين فوازقال النائب مصطفى الكمار، إن التقرير الذى أعلنته وزارة الزراعة بشأن إصدار تراخيص لـ3 آلاف و295 مشروعا فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى، يمثل مؤشرًا قويا على عودة هذا القطاع التجارى والاستثمارى الهام وتعافيه مرة أخرى.وأضاف فى تصريحات له أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه توجه بتحقيق الاكت

ياسمين فواز

قال النائب مصطفى الكمار، إن التقرير الذى أعلنته وزارة الزراعة بشأن إصدار تراخيص لـ3 آلاف و295 مشروعا فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى، يمثل مؤشرًا قويا على عودة هذا القطاع التجارى والاستثمارى الهام وتعافيه مرة أخرى.

وأضاف فى تصريحات له أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه توجه بتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر فى مختلف المجالات، وبالأخص المتعلقة بالأمن الغذائى المصرى، وما تتخذه الحكومة من خطوات فى هذا الشأن سيسهم فى تحسين وضع الاقتصاد المصرى بما ينعكس إيجابيا على المواطنين، وبالأخص محدودى الدخل.

وفى سياق متصل، أكد أن تسهيل إجراءات منح التراخيص لهذه المصانع يفتح الباب بشكل كبير لزيادة الإنتاجية، والتى ستنعكس على أسعار المنتجات الحيوانية فى الأسواق بانخفاض أسعارها نتيجة زيادة حجم المعروض.

وأشار الكمار إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الأمن الغذائى، والذى بدأ بالمشروعات التى افتتحها السيسى سواء المزارع السمكية، أو الصوبات الزراعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية والاستثمارية الضخمة التى تضاف إلى إنجازاته المختلفة.