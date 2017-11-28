برلماني: إدراج عقار الفودو بجدول المخدرات خطوة لحماية الشباب

ياسمين فوازأكد عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، أن إدراج عقار "الفودو" يعد خطوة لإدراج العديد من العقاقير التي تظهر يوميًا، وتنتشر بشكل كبير بين الأوساط الشبابية، فضلًا عن خطورة تلك المواد التي تتسبب في أمراض كثيرة تؤدي إلى الوفاة، وتحافظ على حياة الكثير من الشباب.وو

ياسمين فواز

أكد عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، أن إدراج عقار “الفودو” يعد خطوة لإدراج العديد من العقاقير التي تظهر يوميًا، وتنتشر بشكل كبير بين الأوساط الشبابية، فضلًا عن خطورة تلك المواد التي تتسبب في أمراض كثيرة تؤدي إلى الوفاة، وتحافظ على حياة الكثير من الشباب.

ووافقت وزارتا الداخلية والصحة على طلب الإحاطة المقدم من النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بشأن إدراج عقار الفودو ضمن جدول المخدرات، وتوقيع عقوبة قانونية على من يتداوله ويساعد في انتشاره.

وقال وطني، إنه تم التوصل مؤخرا إلى ست مواد منها عُرضت على الطب الشرعي، وانتهت اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والصحة إلى الموافقة على استصدار قرار من وزير الصحة بإدراجها بجدول المخدرات، وجارٍ المتابعة لرصد ما يظهر في سوق الاتجار غير المشروع من مركبات أخرى.

وأضاف وطني أن وزاراتي الصحة والداخلية سبقوا وكلفوا مصلحة الطب الشرعي لدراسة وتحليل عقار “الفودو” الذي يستخدم لتخدير وتهدئة الحيوانات، وذلك لتحديد خطرها وتأثيرها على متعاطيها، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بدراسة التغير الذي طرأ على إنتاج وتوزيع الأدوية التي تحتوي عليها للكشف عن مدى التوسع في انتشار العقار وإساءة استخدامه.