برلماني أوروبي يدعو إلى تقديم شكوى ضد واشنطن لمنظمة التجارة العالمية

اعتبر بيرند لانج رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الاتفاق مع الولايات المتحدة حول المساعدات الحكومية الأمريكية لشركاتها، بحسب موقع روسيا اليوم.

وشدد لانج على ضرورة تقديم شكوى أوروبية ضد الجانب الأمريكي إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال البرلماني في مقابلة مع مجموعة “فنك ميديا”: “أتوقع أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن يتمكنا من الاتفاق خلال المفاوضات إلا على فرض تغييرات صغيرة في تنفيذ IRA (قانون خفض التضخم الأمريكي).

وسيبقى الهيكل الأساسي لهذا القانون بدون تغيير. وفي هذا الصدد، أرى أنه من الضروري أن يقدم الاتحاد الأوروبي شكوى عاجلة إلى منظمة التجارة العالمية في الأشهر المقبلة”.

وأضاف: “هذا سيؤكد أن الإجراءات الأمريكية لا تتوافق بتاتا مع قواعد منظمة التجارة العالمية”.

ويرى البرلماني، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي “زيادة حجم دعمه للصناعات الأوروبية”.

يمنح تشريع قانون خفض التضخم الأمريكى تسهيلات لبيع البضائع المصنوعة في الولايات المتحدة، ويرى الأوروبيون فيه إجراء حمائيا معاديا للتجارة الحرة ويخشون تأثيره سلبيا على منافسة شركاتهم.