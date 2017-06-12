برلماني: أوراق مستحقي تكافل وكرامة قيد الانتظار

ياسمين فوازتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي؛ بشأن الفترة الزمنية الخاصة بصرف معاش تكافل وكرامة لمستحقي المعاش.



ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي؛ بشأن الفترة الزمنية الخاصة بصرف معاش تكافل وكرامة لمستحقي المعاش.

وصرح فؤاد، بأن هناك عددا من الشكاوى الخاصة ببعض المواطنين من مستحقي معاش تكافل وكرامة، متعلقة بالفترة الزمنية ما بين تقديم أوراق طلب المعاش وبين صرف قيمة المعاش، حيث إن المواطنين المتقدمين لإستحقاقه بعد أن يقوموا بتقديم الأوراق المطلوبة إلى مكاتب الشؤون الإجتماعية يتم وضعهم فيما يشبه قائمة الإنتظار لمدة 6 أشهر، دون أن يتم إصدار أي رد من جانب مكاتب الشؤون خلال تلك الفترة حول ما إذا كان تم قبول الاوراق أم لا.

وأضاف فؤاد، أن ذلك خلق حالة من الخوف والقلق في نفوس تلك الشريحة الكبيرة من المواطنين، نظراً للحالة الإجتماعية والمادية غير المستقرة التي قد دفعتهم للسعي وراء التقديم على المعاش، وطالب فؤاد بسرعة التدخل وإتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إزالة تلك الصورة الضبابية من أجل تسهيل إجراءات الإستحقاق والصرف على المواطنين من مستحقي المعاش.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن بالمجلس لدراسته.