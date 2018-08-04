برلماني: أطفال التهريب ببورسعيد ضحية لإهمال تنمية الصعيد

ياسمين فواز:قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إن قصة أطفال التهريب ببورسعيد هي رسالة لصانع القرار في مصر بأن هناك ظروفا صعبة يعيشها العديد من أهالي الصعيد بشكل عام وأهالي سوهاج بشكل خاص.وأوضح "أبو زهاد"، في بيان، أن سوهاج تصنف من أفقر محافظات مصر رغم وجود

ياسمين فواز:

قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إن قصة أطفال التهريب ببورسعيد هي رسالة لصانع القرار في مصر بأن هناك ظروفا صعبة يعيشها العديد من أهالي الصعيد بشكل عام وأهالي سوهاج بشكل خاص.

وأوضح “أبو زهاد”، في بيان، أن سوهاج تصنف من أفقر محافظات مصر رغم وجود مساحات شاسعة بها، وكذلك أغلب رجال الأعمال والمستثمرين في مصر منها، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطفال يجب احتواؤهم بدلا من حبسهم وتويجهم إلى الطريق الصحيح.

وأشار “نائب جهينة” إلى أن الصعيد يعانى منذ عقود من التهميش وقصة الأطفال أكبر دليل على هذا التهميش الذي يخالف الدستور.

وأضاف” أبو زهاد” أن الدستور نص في المادة 236 على إشراك أهالي المحافظات الحدودية ومنها الصعيد فى تحديد أولويات خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية والاستفادة منها خلال 10 سنوات من عمل الدستور، مضيفا أنه بهذا النص يصبح عدم تنمية الصعيد خلال هذه الفترة مخالفة صريحة للدستور.

وطالب “عضو مجلس النواب” بضرورة وجود تنمية حقيقة والبدء الفعلي للاستثمار في الصعيد، وعمل نهضة صناعية وزراعية وبنية تحتية فى كل محافظاته المحرومة من التنمية والصحة والتعليم منذ عقود.