برلماني: أطالب بمحاسبة المسئولين عن تعطل مترو الأنفاق 90 دقيقة

ياسمين فوازتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل؛ بشأن العطل المتكرر في عربات مترو الأنفاق.وفي بيان رسمي، صرح فؤاد، بأنه بناء على ما ورد من شكا

ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل؛ بشأن العطل المتكرر في عربات مترو الأنفاق.

وفي بيان رسمي، صرح فؤاد، بأنه بناء على ما ورد من شكاوى من قبل المواطنين، وخاصة المترددين بشكل دائم على استقلال مترو الأنفاق، والتي تتلخص في العطل المتكرر الذي يحدث في عربات المترو، وعلى سبيل المثال ما قد حدث ظهر الجمعة 15 سبتمبر، وذلك حين تعطلت عربة المترو في منتصف الرحلة ما بين محطتي “الأوبرا، السادات” بالخط الثاني لما يقرب من 90 دقيقة.

وأضاف فؤاد، أن ذلك أدى إلى وقوع عدد من حالات الإغماء بين الركاب، كما تسبب ذلك في خلق حالة من الذعر والرعب في نفوس المواطنين مستقلي العربة، ما دفع مستقلي العربة إلى تهشيم الأبواب والنزوح إلى المحطة التالية سيراً على الأقدام، الأمر الذي عرض حياتهم لخطر الموت إما دهسا تحت عربات المترو، أو صعقاً بالكهرباء، وسط غياب وتجاهل تام من القائمين على إدارة المترو.

وأشار فؤاد في بيانه إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث حدثت واقعة شبيهة منذ عدة أشهر وتحديداً بالخط الأول لمترو الأنفاق “المرج – حلوان”، حينما تعطلت إحدى العربات التي تقل طلاب الجامعة في إحدى أيام اختبارات العام الجامعي لأكثر من ثلاث ساعات، مما أدى إلى أزمة كبيرة آنذاك.

وطالب فؤاد بدراسة أبعاد الأمر والوقوف على ملابساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات من أجل الحرص على عدم تكرار مثل تلك الأمور مجدداً، ومحاسبة المقصرين والمسئولين عن تلك الوقائع، وطالب بالرد على طلبه كتابياً.