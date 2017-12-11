برلماني: أزمة القدس تفرض نفسها على زيارة بوتين للقاهرة

ياسمين فواز قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس ​الروسي فلاديمير بوتين لمصر، في ذلك التوقيت "هامة للغاية"، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل ما يؤثر على عملية السلام، ويؤدي إلى تصاعد حدة الت

ياسمين فواز

قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس ​الروسي فلاديمير بوتين لمصر، في ذلك التوقيت “هامة للغاية”، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل ما يؤثر على عملية السلام، ويؤدي إلى تصاعد حدة التوتر بالمنطقة.

وشدد الجوهري، في تصريحات لـ”المال”، على ضرورة معرفة رأي الحكومة الروسية في ذلك، وما هي الإجراءات التي تستطيع روسيا أن تقوم بها حيال الأزمة؟.

وتساءل عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هل هذه الزيارة لها دور في الرأي العام العالمي، لأنها حليف إستراتيجي لمصر في مواجهة السياسات الأمريكية في المنطقة؟.

وشدد على أهمية معرفة إلى أي مدى وصلت المشروعات الاقتصادية بين الدولتين، كالمفاعل النووي بالضبعة والمدينة الصناعية الروسية بمصر، والحصول على رد قاطع بشأن عودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى مصر، خاصة بعد موافقة الحكومة المصرية على كافة اشتراطات الأمان التي طلبتها الحكومة الروسية والزيارات الدورية التي تمت من الجانب الروسي للمطارات المصرية.

وتوقع أن تتطرق المناقشات أيضاً إلى الوضع السوري في الوقت الحالي، وإلى أي مدى ترى روسيا قدرتها علي حل النزاع السوري والتوصل لحلول جذرية لحل الأزمه السورية.

وأضاف أن الحوار من المتوقع أن يتطرق إلى عدة نقاط هامة أخرى، أبرزها الوضع في ليبيا، خاصة في ظل تغلغل كثير من الكيانات الإرهابية في ليبيا بعد الثورة، إلى جانب رؤية روسيا حول وضع اليمن بعد اغتيال علي عبد الله صالح وأهمية اليمن كموقع إستراتيجي في حماية مضيق باب المندب الذي يؤثر علي قناه السويس؟.

وأكد الجوهرى علي أهمية أن تساعد الحكومه الروسية مصر في ملف سد النهضة والضغط على إثيوبيا من جانبها، والوقوف بجانب مصر في الاعتراف بحقوقها المائية أمام العالم حال تدويل القضية عالمياً.