برلمانيون يواجهون وزيرة البيئة بمشكلات المخلفات الطبية والمحارق

وجه اعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ،عدة تساؤلات لوزيرة الصحة ياسمين فؤاد بشأن مشكلات مخلفات المستشفيات والمخلفات الطبية،واشكاليات المحارق، ووضع الشواطيء وحصص التمويل وفقا لتوصيات مؤتمر المناخ “كوب27».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإنسان بمجلس النواب ،اليوم الاثنين برئاسة طارق رضوان، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

من جانبه، هنأ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، وزارة البيئة بمناسبة نجاح قمة المناخ والتي شهدتها مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، بمشاركة دولية كبيرة.

كما وجه أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التحية على الإنجاز في قمة المناخ، لما تضمنه من فعاليات وإجراءات في مواجهة التغيرات المناخية.

ووجه أبو العلا، تساؤلا بشأن ما تم الاتفاق عليه بخصوص حصص التمويل وفقا للتوصيات في مؤتمرات المناخ السابقة.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب : نحق كل مواطن في الحياة ببيئة نظيفة، ولا نريد وحدة حقوق الإنسان فقط لتلقي شكاوى الموظفين، ولكن شكاوى من المواطنين في شأن مشكلات الهواء.

وحذر النائب من مشكلات مخلفات المستشفيات والمخلفات الطبية، باعتبارها نقطة تلوث شديدة الخطورة.

وتسائل أبو العلا: ماذا يحدث في الشواطى المصرية؟، متابعا: الموضوع ليس بسبب التغيرات المناخية ولكن هناك أياد تستهدف هذه الشواطئ.



من جانبه، دعا النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب ، وزارة البيئة للتعاون مع مبادرة منع الأكياس البلاستيكية التي أطلقها، وبدأت من محافظة الإسكندرية.

وأثار عضو مجلس النواب، إشكالية الصرف الصناعي بمنطقة مرغم والتي يوجد بها ١٨٠٠ مصنع ملاصقين لبحيرة مريوط وما زالت تلقي الصرف الصناعي في البحيرات، منتقدا ما ذكرته الوزيرة بشأن وقف الصرف الصناعي بالبحيرات، موضحا أن هذه المصانع ما زالت تصرف في البحيرة.

وانتقد محمود عصام، ما تشهده منطقة الزمالك من إزالة الأشجار والحدائق وهو يتعارض مع ما ذكرته الوزارة بشأن زراعة الأشجار، ولا يتماشى أيضا مع تنظيم مصر لقمة المناخ.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إشكاليات المناجم في صعيد مصر في الحصول على تراخيص بسبب تعقيدات وزارة البيئة، لاسيما وأنها تعتبر بعض المناجم محميات طبيعية.

وأثار النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إشكاليات المحارق وما تسببه من تلوث بيئي يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى محرقة كفر عشما بدائرة مركز تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، وما يسببه من مشكلات كبيرة، منتقدا عدم وجود حل لهذه المشكلة