برلمانيون ينعون ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين ويثمنون توجيهات الرئيس

نعي برلمانيون حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة صباح اليوم، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء ، مثمنين توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وقال بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن 41 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 14 جراء الحريق الذي شبَّ في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعته عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، موجها كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره ، كما وجه بسرعة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

رئيس مجلس الشيوخ يعزي قداسة البابا تواضروس الثاني في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

عزي رئيس مجلس الشيوخ قداسة البابا تواضروس الثاني في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، وقال :” تابعت كما تابع الشعب المصرى بكل الأسى تطورات حادث الحريق المرير الذى ألم بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة صباح اليوم، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء، وإذ أتقدم بالأصالة عن نفسى وعن أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التعازي وصادق المواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولأسر الضحايا، داعين المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وطنًا وشعبًا.



و تقدمت د. شيماء محمود نبيه بخالص العزاء للكنيسة القبطية وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصرى وأسر ضحايا حريق كنيسة ابو سيفين بمنطقة المطار – أمبابة.



وأشادت عضو مجلس النواب بسرعة تعامل أجهزة الدولة المصرية مع الحادث والسيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية

واعربت د. شيماء نبيه عن تمنياته الشفاء العاجل لكل المصابين، كما توجه بخالص العزاء لأهالي مصر جميعا وأبناء الكنيسة خصوصا وأسر ضحايا الحادث .

و ثمنت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

القصبى ينعى ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة بالجيزة

نعى الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة ، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة والذي وقع صباح اليوم بمحافظة الجيزة.

داعياً المولى – عز وجل – أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء.

برلماني ناعيا ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سفين : حفظ الله مصرنا الحبيبه بنسيجها الوطنى الصلب

نعى النائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ ، شهداء كنيسة الشهيد ابوسيفين بامبابه قائلاً:اتقدم بخالص التعازى القلبيه للرئيس عبدالفتاح السيسى ولقداسة البابا تواضروس ولجميع الاساقفه والأباء الكهنة ولجموع الشعب المصرى ولاخوتى واخواتى المسيحيين فى ربوع مصر فى هذا الحدث الجلل الذى راح ضحيته العشرات مابين قتيل ومصاب وتابع قائلاً: رحم الله الشهداء والهم اسرهم وذويهم الصبر



وأعرب “قرشي” عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين من المصلين فى الكنيسه وضباط وافراد الحمايه المدنيه الابطال داعياً الله قائلاً: حفظ الله مصرنا الحبيبه بنسيجها الوطنى الصلب



و ثمن “قرشي” توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.



رئيس شباب النواب ينعي ضحايا كنيسة امبابة ويثمن التوجيهات الرئاسية بتقديم الدعم اللازم للمصابين

كما نعي الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، المتوفيين في حادث كنيسة ابو سيفين بمنطقة امبابة بالجيزة مقدما التعازي للبابا تواضروس الثاني .

وقال رئيس لجنة الشباب ، : اتقدم بخالص التعازي لأسر المتوفيين وكل الامنيات الطيبه للمصابين بالشفاء العاجل

مشيدا بسرعة تعامل اجهزة الدولة المصرية مع الحادث والسيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية.

و ثمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

النائب أحمد صبور ينعي ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

نعي المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، موجها خالص التعازي إلى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الاقباط، موجها بالدعاء لهم بالرحمه ولأسرهم بالصبر.

وعبر “صبور”، عن خالص امنياته بالشفاء العاجل لمصابي هذا الحادث الأليم، مشيرا إلي حرص مؤسسات الدولة علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بتوجيه كل أشكال الدعم للضحايا، ولتدارك آثار الحادث الأليم.

وطالب “صبور”، وزارة التضامن بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، لافتا إلى ضرورة توفير رعاية نفسية للأطفال الذين تواجدوا بالكنيسة في وقت الحريق، حتي يتمنوا من التعافي من آثاره لاحقا