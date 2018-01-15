برلمانيون ينتقدن إقرار 1.15 مليار دولار قرضًا من البنك الدولي دون مناقشة

استنكروا إحالته للجنة المختصة واعتماده في الجلسة نفسها رئيس المجلس: القروض فى أيد أمينة ياسمين فوازانتقد عدد من النواب إقرار البرلمان قرضًا بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 1.15 مليار دولار، أمس الإثنين، مشيرين إلى أنه لم يُفتح مجال لمناقشة الاتفاقية داخل الجلسة.وقال النواب إنه

استنكروا إحالته للجنة المختصة واعتماده في الجلسة نفسها

رئيس المجلس: القروض فى أيد أمينة

ياسمين فواز

انتقد عدد من النواب إقرار البرلمان قرضًا بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 1.15 مليار دولار، أمس الإثنين، مشيرين إلى أنه لم يُفتح مجال لمناقشة الاتفاقية داخل الجلسة.

وقال النواب إنهم فوجئوا بتغيير في جدول أعمال الجلسة العامة، وإحالة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، بالإضافة إلي اتفاق القرض الذي أحاله للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلا أنه تم التصويت علي الاتفاقية عقب قرار الإحالة بوقت قصير، ليقرها المجلس في الجلسة نفسها .

ويتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2018، الموافقة على اتفاق قرض لتمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية بين الجانبين، والموقع في 8 ديسمبر 2017.

من جهته، اعترض النائب عبد الحميد كمال، عضو تكتل 25/30، أثناء التصويت علي الاتفاقية، قائلا لرئيس المجلس: “إن مصر وصلت إلي حد خطر فيما يخص الحصول علي القروض تتجاوز ٨٠ مليار دولار”، مضيفا: “سنصل إلي ١٠٥ مليارات دولار، إضافة إلي قرض الضبعة النووى”.

وطالب كمال الحكومة بترشيد القروض التي تحصل عليها، وهو ما رد عليه الدكتور عبدالعال بأن القروض تأتى بسبب ما نعانى منه من مشكلات، مؤكدا أن القروض “في أيدٍ أمينة”.

من جانب آخر، أكد النائب هيثم الحريرى أن ما حدث ليس بجديد، قائلا: “لقد مرر مجلس النواب التعديل الوزاري في جلسة الأحد الماضي دون مناقشة، وبالتالي لست متعجبًا من تمرير القرض دون مناقشة” .

وأشار الحريرى في تصريحاته لـ”المال” إلى أن البرلمان يقر قوانين غاية في الأهمية بالأسلوب نفسه.

وفي سياق متصل، وافق البرلمان في جلسة أمس علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 فى شأن سجل المستوردين، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته والذي تقدم به نائب رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قبل الجلسة أمس، وتمت إحالته للدراسة والموافقة عليه في الجلسة أيضًا.

ويتضمن التعديل مادة واحدة بإضافة فقرة أخيرة للمادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1981، وذلك لمد فترتي توفيق الأوضاع الواردتين فى هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

من جانبه، تعجب النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من إجراء التعديلات وإقراره رغم عدم مخاطبة اللجنة من قبل أي جهة بهذا الأمر، مؤكدا أن إجراء تعديل يجب أن يتم بناء على طلب مكتوب من الغرف التجارية .

وتساءل الجوهرى، في تصريحات لـ”المال”: لماذا لم تتم مناقشة المدة الموجودة في القانون قبل إقراره من المجلس في الدور الثاني بدلا من إجراء هذا التعديل؟”، مشيرا إلي أن إجراء تعديل علي القانون أمر غير واضح، ويثير تساؤلا حول خدمة زيادة هذه المدة لشركات بعينها.

جدير بالذكر أن مصر وقعت مع البنك الدولي، الجمعة 8 ديسمبر الماضي، اتفاقية قرض بقيمة 1.15 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

ويبلغ أجل استحقاق هذا القرض 35 عاماً مع فترة سماح تمتد لخمسة أعوام، من أجل إطالة فترة السداد، والفائدة على القرض متغيرة تزيد بنحو 1% فوق متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن.

وتضم محفظة البنك الدولي في مصر حاليا 19 مشروعا بإجمالي ارتباطات إقراض قدرها 7.8 مليار دولار تركز على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والزراعة والري، والإسكان، والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، وتمويل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة.

