برلمانيون يلوحون باستجواب جديد لوزيرة الصحة عقب حادث المنيا

‎جدد نواب البرلمان الهجوم على الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، عقب حادث المنيا الأخير، الذي راح ضحيته 4 أطباء وعشرات من المصابين، منتقدين إطلاق متحدثها الرسمي هاشتاج لدعم الوزيرة.

ولوح نواب بتقديم استجوابات ضد الوزيرة، على هامش الحادث الأليم، مؤكدين قصور الوزارة في التعامل مع الواقعة.

من جانبها، انتقدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعامل وزيرة الصحة مع حادث أطباء المنيا.

وأكدت أن التعامل لم يكن على المستوى المطلوب.

وأشارت النائبة، في تصريحات لها، اليوم الجمعة، إلى أنه من غير المقبول أنه في الوقت الذي يدين فيه الجميع وزيرة الصحة، ويؤكد عشوائية قراراتها فيما يخص تدريب الأطباء، وعدم الاهتمام بتنظيم دورة التدريب، بما سبب الحادث، نجد أن متحدثها الرسمي يطلق هاشتاجًا لدعم الوزيرة.

وشددت على رفضها لهذا الأمر، كونه غير مقبول ويعكس افتقاد المسئولية.

وطالبت بضرورة إجراء تحقيق في واقعة أطباء المنيا ومحاسبة المقصرين، خاصة مع تأكيد دور عشوائية القرارات في هذا الحادث.

نائب المنيا: أجهز لاستجواب وزيرة الصحة

وأكد النائب أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عضو البرلمان عن دائرة بندر المنيا، أنه يجهز لاستجواب شامل ضد وزيرة الصحة موثقًا بالأدلة للمحاسبة.

وأضاف أن حادث طبيبات المنيا بطريق الكريمات، لن يمر مرور الكرام ولابد من محاسبة جميع المسئولين.

وطالب بضرورة محاسبة كل من قصر في أداء واجبه، ولابد أن يكون له جزاء من القانون والمجتمع.

وشدد على عدم تركه لحق الشهداء الذين راحوا ضحية الاستهتار.

وأضاف نائب المنيا أنه سبق وحذر من هذا الطريق أكثر من مرة منذ سنوات، بحضور وزير النقل السابق هشام عرفات، وطالبه بضرورة عودة قطار الساعه الرابعه الذي كان يخدم أهالي المنيا وبني سويف وبعض قري الجيزة للتخفيف على أهالينا، وحمايتهم من عفاريت الاسفلت الذين أصبحوا مندوبين للموت.

وشدد على أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير النقل وجميع الجهات المعنية لسرعة محاسبة المسئولين عن الحادث.