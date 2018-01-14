برلمانيون يقدمون مذكرة رسمية لرفض التعديل الوزاري

ياسمين فوازقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، و13 نائبًا آخرًا من "تكتل 25 – 30 البرلماني"، مذكرة رسمية لرئيس مجلس النواب، يرفضون فيها التعديل الوزاري بسبب 5 إجراءات وملفات، متسائلين: هل هو تغيير أفراد أم سياسات؟ ومنتقدين عدم وجود معايير واضحة لاختيار الوزراء أو ر



ياسمين فواز

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، و13 نائبًا آخرًا من “تكتل 25 – 30 البرلماني”، مذكرة رسمية لرئيس مجلس النواب، يرفضون فيها التعديل الوزاري بسبب 5 إجراءات وملفات، متسائلين: هل هو تغيير أفراد أم سياسات؟ ومنتقدين عدم وجود معايير واضحة لاختيار الوزراء أو رحيلهم وغيرها من الأمور التى لابد من توضيحها للرأي العام والمواطنين.

من جانبه، أكد النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل ٢٥/٣٠، أن التعديل الوزاري يأتي فى توقيت غير مناسب، لاسيما مع بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن التعديل استبدل أسماء بأخري دون الإعلان عن أسباب استبعاد وزراء واختيار آخرين.

وأشار الطنطاوى، في تصريحاته لـ”المال”، إلى أن الحكومة لم تقدم أي تقييم لأداء الوزراء لمجلس النواب للمناقشة، ولم تحدث أي تقييمات عملية أو سياسية وظل الأمر عشوائيا، مؤكدا أن إدارة المجلس والأغلبية البرلمانية هي السبب في ذلك.