برلمانيون يفندون ملفات هامة على طاولة محافظ البنك المركزي الجديد

رحب برلمانيون بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر ، مؤكدين ان القرار جاء في الوقت المناسب لضخ دماء جديده بهدف إنعاش المجتمع الصناعي.

متوقعين ان تكون هناك ملفات كثيرة علي طاولة محافظ البنك المركزي الجديد ومنها قرار الغاء الاستيراد ضد مستندات التحصيل و تأخر فتح الاعتمادات المستندية لانعاش المجتمع الصناعي.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر امس الخميس، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي .

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، و أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

وكيل صناعة النواب :تأخر فتح الإعتمادات المستندية علي طاولة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

من جانبه ، تقدم النائب محمد سعد عوض الله ، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتهنئة لـ حسن عبدالله على تعيينه قائما بأعمال البنك المركزي، لافتاً أن القرار جاء لضخ دماء جديده في المركزي خطوه ضرورية لأنعاش المجتمع الصناعي.

وقال “وكيل لجنة الصناعة “بمجلس النواب، أن هناك ملفات كثيرة تشغل قطاع المجتمع الصناعي ورجال الأعمال ومنها قرار الغاء الاستيراد ضد مستندات التحصيل كان له أثر سلبي علي الصناعة وكذلك تأخر فتح الاعتمادات المستندية الذي ادي الي تحويل حصص المصانع المصرية الي دول أخري مما هدد عدد ليس بالقليل من المصانع بتخفيض انتاجها

وقال “عوض الله ” كلنا أمل في تصحيح هذا الوضع القائم وأستعادة مجتمع الصناعه عافيته وأن تكون الاولوية المطلقة للخامات وخطوط الانتاج لدفع عجلة الصناعة فهي قاطره التنمية، موكداً انها السبيل لأنتعاش الاقتصاد فغزو المنتج المصري للاسواق العالمية سيجعل من مصر منافس للنمور الاسيوية وتوطين المنتج المحلي سيقلل فاتوره الاستيراد ويخلق فرص عمل لألاف الشباب ويجعل من تصدير المنتج المصري من اولويات الدوله المصرية

وكيل خطة النواب : محافظ المركزي الجديد مصرفي متميز وله خبرات مصرفية متعددة

كما ، أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب معلقا على اختيار حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي ان القرار جاء بعد أن اعتذر طارق عامر عن منصبه مؤخراً، قبيل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي.

موضحا أن اختيار عبد الله له دوافع كثيرة حيث لديه من الخبرة ما يؤهله لشغل المنصب الذي يعتبر المنصب الارفع في العالم المصرفي.

وأشار سالم الي ان القطاع المصرفي استقبل خبر تعين عبدالله بترحيب كبير ، وقد شغل المحافظ الجديد مناصب مصرفية واقتصادية متعددة اهلتهة لشغل هذا الموقع المهم .

وواضح سالم ان منصب محافظ البنك المركزي انما هو من أهم المناصب التي تحتاج الخبرة والتمكن وهو ما يؤهل حسن عبدالله لهذا المنصب الرفيع.

فيما ، رحب النائب محمد عبد الله زين الدين ، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين الدكتور حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، مؤكدا أنه قرار حكيم وجاء في التوقيت المناسب.

وقال زين الدين أن الدكتور حسن عبدالله من الكفاءات المصرفية المصرية والدولية ، متوقعا ان القرار السابق يشير إلي أن لدي الدولة خطة وسياسة نقدية معينة تساعد علي الخروج من الازمات الاقتصادية الراهنة التى فرضتها الظروف العالمية وأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي اثرت سلبا على إقتصاديات الدول ومن بينها مصر.

و قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وامين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ان القرار الجمهورى بتعيين المصرفى حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى خلفا لطارق عامر، يعنى انه لن توجه دعوة طارئة لمجلس النواب للإنعقاد.

متمنيا له كل التوفيق لقيادة البنك المركزى الجديدة ، مؤكدا انه رجل لديه خبرة كبيرة فالمجال المصرفى وادار بنك من أنجح البنوك الخاصه فى مصر وعرف عنه الهدوء والابتعاد عن اثاره اللغط، قائلا :”ننتظر منه الكثير ونتمنى له كل التوفيق والنجاح فى فترة صعبه تحتاج العمل بشكل فورى وبحلول غير تقليدية”.