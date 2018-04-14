برلمانيون يطالبون قمة الدمام باتخاذ موقف موحد فى الأزمة السورية

ياسمين فواز تقدم نواب بالبرلمان بطلبات إحاطة عاجلة لاستدعاء وزير الخارجية سامح شكرى لتحديد الموقف المصرى من الهجمة العسكرية ضد سوريا فجر اليوم السبت. يأتى ذلك بالتزامن مع انعقاد القمة العربية بالمملكة العربية السعودية غدا الاحد والتى يحضرها الرئيس عبد…

ياسمين فواز

تقدم نواب بالبرلمان بطلبات إحاطة عاجلة لاستدعاء وزير الخارجية سامح شكرى لتحديد الموقف المصرى من الهجمة العسكرية ضد سوريا فجر اليوم السبت.

يأتى ذلك بالتزامن مع انعقاد القمة العربية بالمملكة العربية السعودية غدا الاحد والتى يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الأزمة السورية والضربة العسكرية التى توجهت ضدها من أمريكا وفرنسا وبريطانيا .

اكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أن التاريخ أثبت أن استخدام القوة لحل المشكلات هو اُسلوب فاشل ولا يؤدي الا الي المزيد من الدمار والقتلي والجرحي والدليل على ذلك ما حدث من قبل في العراق وليبيا والان في سوريا، مشيرا الى رفضه القاطع لاستخدام القوة لحل الازمة السورية .

وأشاد ” عابد ” بالموقف المصرى الذى أعربت فيه مصر عن بالغ قلقها من التصعيد العسكرى الراهن على الساحة السورية، لما ينطوى عليه من آثار على سلامة الشعب السورى الشقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر وطالب النائب علاء عابد من القادة والزعماء العرب فى قمة الرياض العربية باتخاذ موقف موحد تجاه الازمة السورية يكفل الحل السلمى لها والحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى السورية والشعب السورى الشقيق لانه الضحية الأولى لما يدور داخل سوريا، مؤكدا ضرورة المصارحة الحقيقية بين الدول العربية والاستجابة الفورية لمبادرة السيسى لإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الدول العربية.

وتساءل النائب علاء عابد قائلا: هل استوعبت الامة العربية الدرس القاسى الذى اشرنا اليه مرارا وتكرارا بأن امريكا والغرب هدفهم هو شرق اوسط جديد وهل يخفي على احد الان أن التنظيمات الارهابيه التي تصول وتجول في المنطقة من صنيعة امريكا واسرائيل وتدعمها بالسلاح والمال والمعدات من اجل تحقيق أهدافها، مشددا على ضرورة تكوين جيش عربى موحد للدفاع عن الامة العربية.

من ناحيته تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم بطلب احاطة عاجل باستدعاء وزير الخارجية وموقف مصري قوي وواضح ضد ضرب سوريا.

وأضاف النائب انه فوجئنا فجر اليوم السبت 14 ابريل 2018 بالاعتداء بالصواريخ على سوريا العربية الشقيقة بحجة استخدام الاسلحة النووية، وهي نفس المبررات الكاذبة التي استخدمت من أجل تدمير وتقسيم العراق فأن الصمت على ما يجرى سوف يجعلنا الهدف القادم مما يهدد الاستقرار والتنمية وتهديد المصريين.

وتابع النائب أنه يطالب استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور باستدعاء وزير الخارجية لاعلان الموقف المصري من هذا العدوان وكذلك تحديد مواقفنا الوطنية ضد تلك الهجمة الشرسة التى تساند الارهاب والفوضى والسيطرة على مقدرات المنطقة بأكملها.