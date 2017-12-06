برلمانيون يطالبون بموقف صارم ضد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

ياسمين فوازانتقد نواب برلمانيون إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتوجه نحو نقل السفار الأمريكية إليها، مطالبين الخارجية المصرية والبرلمان باتخاذ موقف صارم ضد جعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني.أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة



ياسمين فواز

انتقد نواب برلمانيون إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتوجه نحو نقل السفار الأمريكية إليها، مطالبين الخارجية المصرية والبرلمان باتخاذ موقف صارم ضد جعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسفارة الأمريكية للقدس سيؤدى إلى إشعال المنطقة بالإرهاب، مطالبًا البرلمان المصري والخارجية بضرورة اتخاذ موقف صارم في هذه القضية.

وأوضح الجزار في بيان له اليوم الأربعاء، أن الجماعات الإرهابية تستغل قضية القدس من أجل المزايد عن مواقف الحكم وبالتالي إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني سيزيد المنطقة العربية اشتعالاً، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية ستستغل هذه الأمر لتجنيد المزيد من العناصر في صفوفهم.

وشدد “نائب البساتين” على ضرورة التحرك المصري ممثل في الرئيس السيسي والخارجية المصرية لما لهم من ثقل دولي يساعد في واد هذه الخطوة قبل تنفيذها، مؤكدًا أنه يجب التحرك ضد قرار ترامب قبل أن يتسبب في كوارث للمنطقة العربية.

وأشار “الجزار” إلى أن قرار ترامب مخالف لما جاء فى اتفاقية الأمم المتحدة، وإقامته دولتين إحداهما فلسطينية عاصمتها القدس، مضيفًا أن كل منظمات حقوق الإنسان في العالم تكيل بمكيالين في هذه القضية بالذات.

فيما طالب النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع فى القدس والقرار الأمريكى الخاص باعتبار القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها.



وأوضح بكرى فى مذكرة تقدم بها إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن مصر التى حملت على كاهلها القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى لا يمكن أن تقبل الصمت على الموقف الأمريكى الخطير الذى يهدد حقوق الفلسطينين ولذلك يتوجب اتخاذ الموقف المناسب الذى من شأنه إجبار أمريكا على التراجع عن هذا الموقف المعادى لأمتنا العربية والإسلامية.