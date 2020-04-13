برلمانيون يطالبون بتوجيه ميزانية مسلسلات رمضان لصالح ضحايا «كورونا»

طالب نواب في البرلمان الحكومة بإصدار قرار يلزم قطاع صُناع الدراما والأعمال الفنية بتخصيص جزء من ميزانية إنتاج المسلسلات والبرامج الرمضانية لصالح ضحايا فيروس كورونا.

وتقدمت النائبة إيمان خضر، عضوة البرلمان ، بمقترح موجه لرئيس الوزراء ووزيرة الثقافة ، بإصدار قرار يلزم قطاع صُناع الدراما والأعمال الفنية بتخصيص جزء من ميزانية إنتاج المسلسلات والبرامج الرمضانية لصالح ضحايا فيروس كورونا.

وأكدت عضوة البرلمان فى مقترحها أن جميع مؤسسات الدولة انتفضت من أجل تجاوز تداعيات هذه الأزمة التي تمر بها مصر، وتبرع الجميع لصالح دعم الفئات المتضررة من فيروس “كورونا”، لتخفيف من آثار هذه الأزمة عليهم، بل إن هناك مبادرات مجتمعية وأخرى فردية نقف لها احترامًا وتقديرًا تبرعوا في حدود قدراتهم وإمكانياتهم، في ظل غياب تام لأى دور لصناع الدراما والبرامج الرمضانية.

مقترح فى البرلمان لتخصيص جزء من ميزانية المسلسلات لدعم ضحايا كورونا

وأشارت عضوة البرلمان إلى أن هناك أكثر من 50 عملا فنيا ستعرض على شاشات التليفزيون، بتكلفة إنتاجية تتجاوز الـ 800 مليون جنيه، فضلًا عن ميزانية البرامج التي تصل إلى 200 مليون جنيه، فهذه الأرقام تحمل دلالات ومؤشرات وتحتاج إلى وقفة، حيث إننا نصرف أكثر من مليار جنيه لإنتاج مسلسلات.

وتابعت : “ليس من المعقول ولا من المقبول أن يكون ما ينفق على إنتاج المسلسلات أكثر ما ينفق على إطعام الفقراء والمساكين، وأبناء جيش مصر الأبيض من أطباء وتمريض، يستحقون كل الدعم” .

وانتقد الدكتور عبد الرحيم على عضو البرلمان ، استمرار تصوير المسلسلات رغم اتخاذ الدولة تدابير وإجراءات كثيرة لمواجهة وباء فيروس كورونا، وأنفقت فى سبيل ذلك الكثير.

عبد الرحيم يحذر شركات الإنتاج بطلبات إحاطة لوقف المسلسلات فورا

وأكد عبد الرحيم على نائب البرلمان أنه في حال استمرار ضرب شركات الإنتاج عُرض الحائط بالأمن القومي للبلاد، فإنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل، مستخدما حقه الدستوري، لاستصدار قرار بالوقف الفوري للتصوير، مع معاقبة المسئولين عن استمراره.

وطالب عضو البرلمان ، صناع الدراما من المنتجين والفنانين وغيرهم، بإعلاء المصلحة الوطنية العليا، من أجل مكافحة الوباء والسيطرة عليه.

وناشد “على” الفنانين، بأن يكونوا قدوة للجمهور في البقاء في المنازل لكي يتم وقف انتشار المرض.

وتساءل: كيف يطالب الفنانون الناس، من خلال الإعلانات التليفزيونية، بالبقاء في بيوتهم، ثم يخرجون هم للعمل بالاستديوهات وتصوير المسلسلات؟

كما طالب النائب نقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكى، بضرورة التحرك لوقف أعمال التصوير؛ لأن هذه قضية أمن قومى، وصحة الناس أهم من أى شيء آخر، حتى نعبر هذه الأزمة بسلام.

وطالب عضو البرلمان ، بضرورة إدراك الجميع لحجم الأزمة، وعلينا تعليق كل الأنشطة، وخاصة أماكن التصوير التي يكون بها تجمعات كبيرة، ويمكن أن تؤدي لانتشار الوباء.