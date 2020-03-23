برلمانيون يطالبون بتقليل زمن تقاطر المترو للحد من انتشار «كورونا»

جدد نواب البرلمان تحذيرهم لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن استمرار التكدس بمحطات مترو الأنفاق مما ينذر بكارثة بانتشار فيروس كورونا ، مطالبين الحكومة بإيقاف المرفق مؤقتا أو تقليل زمن التقاطر بين الرحلات اليومية لتخفيف أعداد المواطنين المستخدمة للمرفق.

من جانبه ، طالب النائب مصطفي الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بتقليل زمن التقاطر بين رحلات مترو الأنفاق كإجراء يساعد على تخفيف الأعداد المضطرة لاستخدام المرفق يوميًا .

وأضاف – في تصريحاته اليوم الإثنين- أن هناك حالات تزاحم فى محطات مترو الأنفاق وهو ما يهدد بانتشار الفيروس بشكل أكبر فى حال وجود أى مصابين لاقدر الله.

وطالب باتخاذ إجراءات وقائية بزيادة عدد الرحلات على مدار اليوم لاستيعاب الركاب ومراقبة الوضع على مدار اليوم للتأكد من عدم وجود تزاحم ، ووجود مسافات كافية بين الركاب تضمن عدم انتشار العدوى .

وأوضح أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة حتى الآن مهمة ولكن هناك بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى التى يجب الانتباه لها للحفاظ على صحة المواطنين وتقليل فرص انتشار الفيروس .

وأضاف أن المواطنين عليهم العامل الأكبر في حماية أنفسهم من خلال اتباع إجراءات الحماية واستخدام الأدوات الوقائية وعدم ملامسة أي شئ سواء في المترو أو خارجه وخاصة المعادن، متمنيا أن تمر المرحلة الحالية بسلام، محذرا المواطنين من التهاون والإهمال الذى يشكل الخطر الأكبر على مصر في هذه المرحلة .

برلماني يطالب بوقف مترو الأنفاق مؤقتا

و طالب النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بوقف حالة التكدس التي تشهدها محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وسط غياب تام لحملات التوعية التي أعلنت عنها وزارة النقل، لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا .

و اقترح اتخاذ قرار من الحكومة بوقف العمل بمحطات مترو الأنفاق مؤقتا للقضاء علي تلك المشكلة.



وأشار إلي أنه يعلم تمامًا حجم التداعيات الناجمة عن قرار وقف العمل بمحطات المترو والسكك الحديد، والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، لكن أوقات الخطر، الجميع يتحمل التكلفة، من باب القاعدة الفقهية “أخف الضررين”، وغلق المترو أخف ضررًا من استمرار العمل به ومن ثم زيادة أعداد المصابين.