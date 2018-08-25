برلمانيون يطالبون بتعديل قانون العقوبات في حالات خطف الأطفال

- مصطفى بكرى يتقدم بتشريع ينص على الإعدامياسمين فوازأعلن برلمانيون بمجلس النواب، رفضهم لتدرج العقوبات الواردة بقانون العقوبات فيما يخص حالات الخطف للأطفال، مؤكدين إعدادهم لمشروعات قوانين جديدة فى هذا الشأن سيتقدمون بها فى دور الانعقاد المقبل، بعيدًا عن نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بهذه ال

– مصطفى بكرى يتقدم بتشريع ينص على الإعدام



ياسمين فواز

أعلن برلمانيون بمجلس النواب، رفضهم لتدرج العقوبات الواردة بقانون العقوبات فيما يخص حالات الخطف للأطفال، مؤكدين إعدادهم لمشروعات قوانين جديدة فى هذا الشأن سيتقدمون بها فى دور الانعقاد المقبل، بعيدًا عن نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بهذه الحالة والمطبقة حاليًا، أملاً فى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

يأتى ذلك على خلفية أحداث اختطاف طفلين وقتلهما بمنطقة ميت سلسيل بالدقهلية، والتي أثارت ردود فعل غاضبة إزاءها.

كان طفلان يدعيان “ريان ومحمود” اختطفا مساء أول أيام العيد، أثناء تواجدهما في الملاهي للتنزه مع والدهما بالدقهلية، بحيلة اتبعها الخاطفون”طبقًا لرواية الأب” بادعاء شخص معرفته به، وإشغاله حتى ينفذ باقي أفراد العصابة عملية الاختطاف، وعثر على الصغيرين بعدها عن طريق عدد من أهالي فارسكور بدمياط، مقتولين داخل إحدى الترع.

من جانبه ،كشف النائب مصطفي بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن إعداده لتشريع جديد ينص على عقوبه خاطف الأطفال بالإعدام، مضيفًا أن النشريع الجديد يهدف إلى إلغاء التدرج فى عقوبه الخطف الواردة فى قانون العقوبات والتى تتمسك بها الحكومة.

وأشار بكرى، فى تصريحاته لـ”المال”، إلى أن عقوبة الإعدام هي الأمل الوجيد للقضاء على انتشار هذه الظاهرة الخطيره والتى باتت تهدد أمن واستقرار المجتمع المصرى، لافتاً إلى تقديمه مشروع القانون مطلع الدور المقبل، والمقرر له أكتوبر المقبل.

وقال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن اختطاف الأطفال ظاهرة خبيثة انتشرت داخل مجتمعاتنا بسبب ضعف النفوس وغياب الضمير وضعف العقوبات، لافتاً إلى أنه يجب العمل على سرعة تشديد هذه العقوبات لتصل للإعدام شنقًا في جميع أحوالها.

وأعلن رشاد، تبنى الحزب خلال دور الانعقاد الرابع المطالبة بتغليظ العقوبات ودعم أي خطوة تسير في هذا الشأن، بجانب مطالبة مكتبه الفنى التابع للهيئة البرلمانية ببحث الأمر، وإدخال التعديلات اللازمة على القانون بحيث تؤدى الردع المطلوب.

وشدد رشاد على ضرورة تطبيق العدالة الناجزة التي تحفظ للمجتمع أمنه وأمانه، وأنه كلما كانت العقوبة مغلظة وناجزة، كلما ارتعشت أيدى المجرمين وابتعدت عن الإقدام على هذا الأمر وزادت معدلات الأمان.

وأشار إلى أن خطف الأطفال ظاهرة دخيلة على مجتمعاتنا وليست من أصول المصريين وعاداتهم، مؤكداً أن هناك عصابات متخصصة فى خطف وسرقة الأطفال بهدف التربح والحصول على فدية مالية ضخمة، وأن تغليظ العقوبة كفيلة باختفاء هذا الظاهرة تمامًا من الشارع.

وأكد النائب نبيل الجمل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن اللجنة ستفتح ملف ظاهرة اختطاف الأطفال من الناحية التشريعية بعد الحوادث الأخيرة التي شهدتها الدولة وآخرها مقتل طفلي دمياط، مؤكدًا أنها ستبحث التعديلات المقترحة على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة خطف الأطفال.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مطالبات عديدة من قبل النواب بتغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل إلى الإعدام، موضحاً أن الأزمة ليست في تغليظ العقوبة وإنما تتمثل في تفعيلها والحرص على تطبيق العدالة الناجزة حتى يكون الجناة عبرة لمن يفكر في تكرار مثل هذه الجرائم.

وتطرق الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى إعداده مشروع قانون لحماية الأطفال من الاختطاف، يغلظ العقوبة على المجرمين قدر الإمكان، وذلك في تعديلات مقدمة منه على قانون العقوبات.

وأضاف “فؤاد” أن مشروعه يتضمن تعديلا على ثلاث مواد هي المادة 289″ كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلًا أو شرع في خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذاؤه”.

إضافة إلى المادة 290: “كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا من غير التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.. أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فيعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه أو إيذاؤه”.

إلى جانب المادة 290 مكرر “مستحدثة”:”كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا أو شرع في خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذاؤه”.

كان مجلس النواب قد وافق برئاسة الدكتور علي عبد العال، يناير الماضي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتى تتضمنت في مادته الأولى استبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات، بالتوسع في التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظرًا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرفًا مشددًا إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية.

ونصت المادة 283 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، ونصت المادة رقم 289 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

ونصت المادة 290 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحيل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، في تقرير اللجنة، في الجلسة العامة للمجلس، إن جريمة خطف الأشخاص من الجرائم الخطرة على الإنسان والمجتمع على حد سواء تمس الأمة الإنسانية البدنية والنفسية وتسلبه حريته، نظرًا لاتساع وانتشار هذه الجريمة في البلاد والتزايد الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في معدلات جريمة خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة.

وتابع: “ارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى في غاية الخطورة، ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسي مما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامي بطريقة الاختطاف لتحقيق مآرابهم المادية والشخصية من عملية الخطف”.