برلمانيون يطالبون بترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمولات

رحب برلمانيون بما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس عن البدء فى تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء ، لتوفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء، لتصديره والحصول على عملة صعبة، تسهم فى تخفيض الضغط على الدولة المصرية ، مطالبين المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، وضرورة أن يشمل الترشيد المباني الحكومية والمولات وغيرها من المنشآت التى تستهلك طاقة كهربائية ضخمة على مدار اليوم.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.

برلماني: ترشيد استهلاك الكهرباء يساعد في زيادة نسبة تصدير الغاز الطبيعي وجلب العملة الصعبة

وقال النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قرارات الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء تمثل أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، وذلك من خلال تقليل كمية الغاز الطبيعي الموجه إلى الكهرباء، مما يزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشار إلى أن جميع دول العالم تواجه تحديات مرتبطة بالطاقة وترشيد الاستهلاك ، لافتا إلي أن بدء الحكومة بنفسها فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء، عبر إصدارها مجموعة من القرارات تمثلت في وقف الإنارة الخارجية في المباني الحكومية والميادين، وتخفيض انارة الشوارع، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة المباني الحكومية، وإلزام المحال التجارية والمراكز الكبري بتشغيل التكييف المركزي عند درجة حراراة 25، مبادرة جيدة لتقليل النفقات.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أن ترشيد الحكومة لاستهلاك الكهرباء يوفر كميات كبير من الغاز الطبيعي التي تخدم محطات الكهرباء، وبالتالي زيادة نسبة الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي، وبالتالي جلب عملة صعبة أكثر.

وطالب النائب أحمد نشأت منصور المواطنين باتباع نهج الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك من أجل تخفيض أعباء الفاتورة الشهرية من ناحية، إضافة إلى تقليل نسبة الغاز الطبيعي الموجه للاستخدام في محطات الكهرباء من جهة أخرى.

وثمن عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

برلمانية الوفد بـ”النواب” : علي رئيس الوزراء أن يشرح لنا مفهوم ترشيد الكهرباء

وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، على أهمية الخطة التى أعلنتها الحكومة لترشيد استخدام الكهرباء، لاستغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي، مطالبا بأن يكون الترشيد مقتصرا على المباني الحكومية والمولات وغيرها من المنشآت التى تستهلك طاقة كهربائية ضخمة على مدار اليوم.

وقال “وهدان”، إن الحكومة تعمل على استثمار مواردها وعلى رأسها الغاز الطبيعي لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، لكن يجب ألا يدفع المواطن البسيط الثمن خاصة أننا نعيش في أجواء حارة وانقطاع الكهرباء سيتسبب في مزيد من الضغوط على المواطن.

وشدد عضو مجلس النواب ، على أهمية اعداد خطة كاملة للترشيد، مدعومة بحملة توعية للجميع بأهمية الترشيد، وبإجراءات بسيطة تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء، مثل ضبط التكييف على درجة حرارة 25 ، الأمر الذي يحمل فائدة إضافية للمواطن تتمثل في خفض الاستهلاك ومن ثم خفض فواتير الكهرباء لكن دون أن يكون مفهوم الترشيد هو انقطاع التيار.

وأشار “وهدان” ، إلى أهمية استغلال خطبة الجمعة في توعية المواطنين في القري، وكذلك استخدام مراكز الشباب والجامعات واستضافة شخصيات عامة في مجالات الفن والرياضة والسياسة لدعم الحملة ، حتى تلقي صدي وانتشارا بين المواطنين ، ومن ثم تحقق النتائج المرغوبة.

وطالب رئيس برلمانية حزب الوفد بمجلس النواب ، الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية مطالبة بمتابعة أعمدة الإنارة التى تعمل ليل نهار دون انقطاع ، خاصة على الطرق الرئيسية والسريعة ، ومنع إنارة المبانى الحكومية من الخارج بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم أيضا ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الإسكان والكهرباء، لافتا إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم إيقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكدا أنه بدءا من مطلع الأسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً: “ستكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذيين، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء”.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.