برلمانيون يطالبون بإنشاء صندوق كفالة لأسر شهداء الواحات

ياسمين فوازنعي نواب برلمانيون شهداء الهجوم الإرهابي، الذى تعرضت له قوات الشرطة في الواحات البحرية -أمس- مؤكدين أنه يزيد الشعب المصرى إصرارًا وعزيمة على اقتلاع جذور الإرهاب.وطالب نواب بإتخاذ إجراءات ومواقف حاسمة لمواجهة الإرهاب، وعدم الاكتفاء فقط بالوقوف دقيقة حداد في كل حادث إرهابي، وإنشاء صندوق

ياسمين فواز

نعي نواب برلمانيون شهداء الهجوم الإرهابي، الذى تعرضت له قوات الشرطة في الواحات البحرية -أمس- مؤكدين أنه يزيد الشعب المصرى إصرارًا وعزيمة على اقتلاع جذور الإرهاب.

وطالب نواب بإتخاذ إجراءات ومواقف حاسمة لمواجهة الإرهاب، وعدم الاكتفاء فقط بالوقوف دقيقة حداد في كل حادث إرهابي، وإنشاء صندوق لكفالة أهالي الشهداء وذويهم.

من جانبه، أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أن هذا الحادث يقف خلفه جماعات إرهابية هدفها الوحيد نشر الخراب والدمار فى مصر.



وأضاف أبو زهاد أن زيادة إجرام الجماعات الإرهابية يؤكد أنهم في انفاسهم الأخيرة، والشعب سيضحي بكل رخيص وغالى من أجل الثأر لأبناء هذا الوطن، مؤكدًا أن الضباط والجنود قدموا أرواحهم ودماءهم لحماية بلدهم.



وشدد على ضرورة محاربة الفكر التكفيري، وتفكيك البنىة التحتية للمجموعات الإرهابية، مطالبًا الشعب بكل طوائفه بالاصطفاف في خندق واحد لمواجهة الإرهاب، واتخاذ إجراءات ومواقف حاسمة لمواجهة الإرهاب، وعدم الاكتفاء فقط بالوقوف دقيقة حداد في كل حادث إرهابي، مع ضرورة إنشاء صندوق لكفالة أهالي الشهداء وذويهم.



وقدم خالص تعازيه لأهالي الجنود والضباط، سائلًا الله عز وجل أن يتقبلهم فى الشهداء وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين.



ونعى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، شهداء الواجب حماه الوطن من رجال الشرطه الذين استشهدوا خلال مواجهات مع عدد من العناصر الإرهابية.

وعبر “فؤاد” عن حزنه الشديد لفقد الوطن أوفي أبنائه علي يد فئة لم تقدم لوطنها سوي الشر.

وقال النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الثأر للشهداء هو أقل شيء يقدم لهم وهو دين في رقبة كل مصري مخلص لوطنه.

وأضاف ماهر أن القوات المصرية تخوض حرب شرسة ضد الإرهاب للحفاظ على الوطن ومقدراته ولن يسمحوا للخونة والجبناء أن يستمروا فى عملياتهم ضد الوطن، مشيرًا إلى أن كل عمليات الخونة والجبناء لن تزيد الشعب إلا تماسكًا مع قيادته.

وأشار إلى أن هناك العديد من أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة لا يزالون يقدمون دماؤهم فداء للوطن وللشعب المصري، مؤكدًا أن الشعب يقف ويساند قوات الجيش والشرطة في عملياتها ضد الخونة حتى ينعم الوطن والمواطن بالاستقرار والأمن.

ووجه رسالة إلى تميم أمير الإرهاب في المنطقة، قائلاً: “يومك قادم لا محالة ولن ينفعك الحرس الثوري ولا قوات السلطان العثماني ولا الدعم الاوروبي ولا الأمريكي، مؤكدًا أنه أيامه القادمة ستكون معدودة وسينقلب السحر على الساحر الارهابي.

وأضاف أن لا يمكن أن يعتقد أحد أن حق اولادنا الأبطال الشهداء سيضيع أبدا، فمهما مر الزمن سنأخذ ثأر أولادنا من كل إرهابي ومن كل من مول وشارك في الإرهاب وفي الحرب الخبيثة ضد مصر.