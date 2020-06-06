برلمانيون يطالبون بإعلان خطة دمج العمالة العائدة من الخارج بسوق العمل

بعد أن تجاوز عددهم 20 ألف عالق مصري من جميع دول العالم منذ بدء جائحة فيروس كورونا

تسارع نواب في البرلمان على التقدم بمقترحات إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن المصريين العائدين من الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا ، مطالبين الحكومة بتوضيح خطتها لدمجهم في سوق العمل والاستفادة من خبراتهم في المجالات المختلفة .

وتوجهت منى الشبراوي، عضوة البرلمان عن المصريين في الخارج، بطلب مناقشة إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزراء القوى العاملة والتخطيط والهجرة، حول خطة الحكومة لدمج المصريين العائدين من الخارج في سوق العمل.

وقالت نائبة أخرى اليوم السبت، إن العالقين المصريين العائدين من دول الخليج، أغلبهم من العمالة الماهرة والتي تعد قوة بشرية هائلة يجب تعظيم الاستفادة منها بكل السبُل، بما يعود بالنفع عليهم وعلى بلدهم، عبر إشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن من مشروعات قومية في كل المجالات، والتي من الممكن أن تكون بديلًا جيدًا لهم عن سفرهم وعملهم بالخارج بإقامة مخالفة أو دون إقامة، وتدر عليهم مبالغ مالية لائقة تعينهم على تدبير أمور معيشتهم.

وأضافت عضو البرلمان أن هناك عدة سياسات يمكن للحكومة الأخذ بها للتعامل مع العمالة العائدة، منها تسهيل إجراءات العمل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مشروعات خاصة بهم لاستثمار أي مبالغ مالية بحوزتهم ومنحهم التيسيرات اللازمة، وإعادة تدريب وتأهيل العمالة العائدة فى مراكز مختلفة للتدريب المهني والتعليم الفني في محافظات محل إقامتهم.

مقترح في البرلمان بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمساعدة المصريين بالخارج

فيما تقدمت النائبة غادة عجمي، عضوة البرلمان عن المصريين في الخارج، باقتراح برغبة بشأن عمل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمساعدة المصريين العائدين من الخارج لعمل مشاريع حيوية في جميع المجالات سواء الصحة أو التعليم وغيرها ، على أن يشرف علي تلك المشاريع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية .

يشار إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، قالت إن أكثر من 20 ألف عالق مصري عادوا من جميع دول العالم، منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأضافت، أن هناك مقترحات بتشكيل لجنة لدراسة مؤهلات المصريين العائدين من الخارج لمساعدتهم فى الحصول على وظائف، مضيفة أن هناك طائرات ستقلع لجلب العالقين من السعودية ولبنان وقبرص وأوروبا خلال الفترة المقبلة.

وتابعت، أن اللجنة المشكلة تهدف لتعريف المواطنين العائدين من الخارج على المشروعات المتوسطة والصغيرة لتقديم مشروع للدولة، والتى تقوم على تمويل المشروع.