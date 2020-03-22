برلمانيون يطالبون الحكومة بتوفير أدوات التعقيم بالقرى مجانا لمواجهة كورونا

كثف نواب البرلمان خلال الفترة الحالية من استخدام أدواتهم الرقابية لمساندة الدولة في السيطرة علي فيروس كورونا ومنع انتشاره بين المواطنين.

وفي هذا الإطار، تقدم نواب ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة وأسئلة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن.

من جانبه ، طالب النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، الحكومة بزيادة التوعية وتوفير أدوات النظافة لجميع المواطنين وخاصة في القرى الفقيرة، ومراقبة الأسواق للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وارتباطاً بخطة الدولة والحكومة.

جاء ذلك في بيان عاجل تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشار نائب البرلمان إلي وجود قرى ومناطق نائية وأسر غير قادرة تحتاج إلى مزيد من الالتفات إليها والعمل على توفير تلك المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم من كحول وكلور وكمامات وجوانتيات وغيرها من الأشياء المتطلبة في تلك الفترة بصورة مجانية.

وشدد على أنه مهما بلغت التكلفة المالية والاقتصادية لتلك المواد إلا أنها ستكون أقل مقارنة بانتشار الفيروس وتوفير مستشفيات خاصة لاستقبال حالات الإصابة بذلك الفيروس.

وأضاف عبدالغني، أن هناك العديد من الأسر والمناطق في أنحاء الجمهورية قد تضررت مؤخراً من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يستحق الدعم في تلك الظروف الحرجة وتقديم تلك المواد مجاناً حفاظاً على حياتهم والحد من انتشار الفيروس.

برلماني يطالب بتوفير المطهرات والمنظفات مجانا للقرى لمحاربة كورونا

وشدد علي ضرورة رفع نسب الوعي في تلك المناطق التي تزداد بها التجمعات بوسائل تتناسب وطبيعة تلك المناطق للتوعية بخطورة هذا الفيروس وانتشاره السريع، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة العمل على حصر الأسر غير القادرة في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، وتوفير الدعم اللازم والتوعية بما يتناسب مع تلك القرى والمناطق بما يحد من انتشار الفيروس في تلك المناطق.

كما طالب الحكومة أيضا بتوفير المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم اللازمة في تلك المناطق النائية والقرى وللأسر غير القادرة مجاناً.