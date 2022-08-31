برلمانيون يشيدون توجيهات السيسي بصرف دعم استثنائي على بطاقات التموين

ثمن برلمانيون توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين، مؤكدين أن مثل تلك القرارات تأتي في إطار معاونة محدودي الدخل على ظروفهم المعيشية لتخفيف الأعباء عن عاتقهم في ظل وجود أزمة تضخم عالمية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين، ويجرى الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر القادم.

حقوق النواب : الدعم التمويني الاستثنائي يعكس حرص القيادة السياسية على حماية محدودى الدخل

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين، مؤكدا أن هذه التكليفات المهمة من الرئيس السيسى تعكس حرصه الكبير على حماية وتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل وتعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والبسطاء في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.

وشدد رضوان على أن الزيادة الاستثنائية لدعم التموين جزء من قرارات الحماية الاجتماعية التي سبق وأصدر الرئيس السيسي تكليفاته للحكومة لتنفيذها وذلك لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث وجه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وأوضح أهمية هذه القرارات من الرئيس السيسى والتى كفلت عدم تحميل المواطنين من محدودى الدخل اعباء بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية .

وقال النائب طارق رضوان إن تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا أدى إلى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى المستفيدين من هذه التكليفات مشيداً بنجاح الدولة فى تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وبواقع مليوني كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

عبد القادر: القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين أحوال المواطنين

كما أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين بمبلغ 300 جنيه، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التجهيز لحملة إجراءات الحماية الاجتماعية والتى تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر القادم.

وأضاف عبدالقادر، أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين أحوال المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف عبدالقادر، أن القرار يسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين، في ظل تداعيات الأزمة العالمية التى يعيشها العالم الآن، بالإضافة إلى أن القرار يساعد المواطن على الصمود أمام موجة الارتفاعات التى تشهدها أسعار السلع، كما تساعده على تأمين متطلباته الأساسية، لافتا إلى أن هذا ما يتحقق من خلال التوسع فى قاعدة الحماية الاجتماعية.



ووصف النائب تامر عبدالقادر، القرارات الأخيرة للدولة والتى تدعم المواطن، بأنها مهمة وحاسمة، ووطنية وشجاعة، وجاءت فى الوقت المناسب، وتعين المواطن على التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن ذلك يؤكد حرص القيادة السياسية الدائم على دعم المواطنين في شتى المجالات، لافتا إلى أن القرارات تؤكد أن الدولة تعمل لصالح الفئات البسيطة ومحدودي الدخل من خلال هذه الإجراءات.

برلماني : السيسي وسع مظلة الحماية الاجتماعية لتضم أكبر قاعدة من الشعب المصري لتخفيف آثار الأزمة العالمية

قال النائب عبدالباقي تركيا ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص علي توفير مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئات الشعب المصري وجاءت موافقة الرئيس على صرف دعم استثنائي 300 جنيه على بطاقات التموين لتؤكد بالدليل القاطع حرص القيادة السياسية علي دعم الأسر المصرية .

وأكد” تركيا” ، أن حزمة اجراءات الحماية الاجتماعية تستهدف مليون أسرة سيتم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر القادم حيث تستفيد عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر بقيمة 200 جنيه يصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر فعددها محدود ويبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك ما يقرب من 64 مليون مواطن يستفيدون أيضا من السلع التموينية بتكلفة 3 مليارات جنيه شهري، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفا أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف.

وأكد “تركيا” أن الرئيس السيسي وسع مظلة الحماية الاجتماعية لتضم أكبر قاعدة من الشعب المصري، لتخفيف آثار الأزمة العالمية عن كاهل الأسر المصرية، وهي خطوات غير مسبوقة في ظل ما نمر به من تداعيات عالمية أدت إلى ركود اقتصادي غير مسبوق وقياسي، إلا أن القيادة السياسية وضعت المواطن المصري في أولوية اهتماماتها

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

برلمانية: توجيهات الرئيس بصرف دعم استثنائى على البطاقات التموينية تعكس حرصه على الاهتمام بمحدودى الدخل

واتفقت معه النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، مؤكدة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين، وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، بداية من أول سبتمبر، جاءت فى التوقيت المناسب لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة على الأزمة الروسية الأوكرانية، وتعكس فى نفس الوقت حرص القيادة السياسية على الاهتمام بمحدودى الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وأضافت أن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على السوق المصرى، مثلما هو الحال على الأسواق العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة زيادة الوقود، فكان تدخل الدولة ضروريا لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودى الدخل، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت النائبة أمل سلامة، أن توجيهات الرئيس بالدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية أدخل الفرحة فى قلوب المواطنين، حيث سيتم زيادة عدد الأسرة المستفيدة من برامج تكافل وكرامة، لتصبح 5 ملايين أسرة، تشمل نحو 22 مليون مواطن، من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى.

كما أشادت النائبة أمل سلامة بتوجيهات الرئيس بتخصيص 600 مليون جنيه كدعم إضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحة الحرجة، فضلا عن تقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم، فضلا عن دعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية.

العدل : نثمن زيادة الدعم فى بطاقات التموين ونطالب بإضافة كل المستحقين

من ناحيته ، أكد النائب احمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل ورئيس المكتب السياسي، أن إضافة 300 جنيه لكل أسرة مسجلة في منظومة الدعم خطوة جيدة لدعم الفئات الأكثر احتياجا لمواجهة التضخم العالمي في أسعار السلع.

واضاف نائب رئيس حزب العدل، نرجو إضافة كل الفئات المستحقة للدعم للمنظومة حفاظا على مصالح الطبقة المتوسطة والأدني.

تضامن النواب: قرار الرئيس بزيادة الدعم التمويني لتوفير الحماية الإجتماعية للفئات الاولي بالرعاية

و قالت النائبة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ،أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بصرف 300 جنيه دعما إستثنائياً علي بطاقات التموين وتكثيف برامج الحماية الإجتماعية للأسر الأولي بالرعاية بداية من سبتمر المقبل يعكس حرص الرئيس السيسي علي دعم الأسر الأولي بالرعاية وزيادة المظلة الإجتماعية للشعب المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية.

وأكدت ” عضو لجنة التضامن بمجلس النواب” أن حزمة إجراءات الحماية الإجتماعية تستهدف مليون أسرة سيتم الأعلان عنها أول الشهر المقبل .

وتابعت “د. شيماء نبيه ” قائلة : أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس السيسي من اليوم الأول للأزمة الروسية الأوكرانية إتخذت عدة إجراءات لتوفير الحماية الإجتماعية للفئات الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل كما أنه تم زيادة نصيب برنامج تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة ليصل إلي 22 مليار جنيه.

وأكدت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن الرئيس السيسي وسع مظلة الحماية الإجتماعية لتضم أكبر قاعدة من ابناء الشعب المصري للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية لافتة ان هناك إرتفاع في أسعار السلع والمنتجات وتابعت قائلة : ورغم ان هناك دول تعاني من نقص في السلع إلا أن الحكومة نجحت في توفير السلع وبكميات .