برلمانيون يشيدون بكلمة السيسي أمام البرلمان: رسائل قوية للخونة والإرهابيين

ياسمين فواز أشاد نواب البرلمان بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ألقاه اليوم السبت أمام النواب، خلال جلسة تنصيبه رئيسا للجمهورية لفترة ثانية، مؤكدين أن الخطاب كان غير تقليدي بعد أن وضع الاهتمام بالإنسان المصرى وبقضايا التعليم والصحة والثقافة فى…

ياسمين فواز

أشاد نواب البرلمان بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ألقاه اليوم السبت أمام النواب، خلال جلسة تنصيبه رئيسا للجمهورية لفترة ثانية، مؤكدين أن الخطاب كان غير تقليدي بعد أن وضع الاهتمام بالإنسان المصرى وبقضايا التعليم والصحة والثقافة فى مقدمة اهتماماته كما وجه رسائل قوية للخونة.

من جانبه، وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بدء الفترة الرئاسية الثانية وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم السبت بأنه يوم تاريخى في حياة المصريين خاصة أنه ولأول مرة منذ عام 2005 وثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 يؤدى رئيس مصرى اليمين الدستورية امام البرلمان طبقا للدستور، وهو مايؤكد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة المصرية وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للشعب المصري، وبناء جميع مؤسسات الدولة خلال فترة رئاسته الأولى.

ووجه عابد خالص تهنئته للرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس معربا عن ثقته الكاملة في قدرة وكفاءة الرئيس ونجاحه في أداء مهمته في مختلف القطاعات واستمكال المشروعات القومية التي بدأها في ولايته الأولى.

وأشاد بجميع القضايا الداخلية والخارجية التي استعرضها الرئيس في خطابه التاريخى الشامل أمام مجلس النواب اليوم مؤكدًا أن السيسي في هذا الخطاب غير التقليدى وضع الاهتمام بالإنسان المصري وقضايا التعليم والصحة والثقافة في مقدمة اهتماماته، مطالبا من الحكومة وضع البرامج والخطط التنفيذية الواضحة لتنفيد تكليفات الرئيس وإعطاء أولوية قصوى لإعادة بناء الإنسان المصري والاهتمام بملفات التعليم والصحة والثقافة.

كما وصف اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، كلمة الرئيس بالتاريخية الكاشفة، تؤكد حجم التحديات التي تواجه هذه الأمة، كما تؤكد أننا أمام رئيس مدرك لكل تلك التحديات وقادر على تخطيها.

وأضاف الجوهري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال كلمته بالبرلمان، رسالة قوية لكل الخونة والقتلة، أكد فيها أنه لن يدخل في صراعات لا طائل منها، مشددا أنه سيفتح مساحات مشتركة لجميع أبناء الوطن بكل توجهاتم، وأنه لن يستثني من تلك المساحات المشتركة سوى من اختار العنف والإرهاب سبيلا لفرض إرادته وسطوته، وأنه غير ذلك رئيس لكل المصريين من اتفق معه ومن اختلف.

وأوضح أن السيسي قصد بتلك الرسالة، توجيه ضربة قوية لمن اختار العنف والإرهاب، لفرض سطوته وأنه لن ينجح في ذلك.

وأكد الجوهري أن الله قد من على المصريين برئيس لا يخشى سوى الله، ويعمل من أجل رفعة هذا الوطن، مؤكدا أنه على يقين أننا سنجني قريبا ثمار ما بزلناه في الفترة الماضية، يؤمن بأن المصارحة والشفافية، وتماسك الكتلة الوطنية، هو سبيل رفعة هذه الأمة.

فيما قال النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل أول لجنة الإسكان، ونائب دار السلام بالقاهرة، إن حلف الرئيس السيسى لليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم هو خطوة جديدة فى طريق استكمال بناء مصر بالصورة التي حلمنا بها، دوله قويه في جميع المجالات ومؤثرة في العالم بماضي عظيم ومستقبل واعد.



وتابع “أنا كوكيل لجنة إسكان بمجلس النواب وكشاهد علي ماحدث خلال الـ٤ أعوام الماضية، يثبت أن العمل والتطور والتنمية المستدامة في جميع محافظات مصر في نفس الوقت وبالتوازي، يدل علي إرادة لقيادة سياسية قوية لا تتوافر لكثير من الدول”.

وأضاف عبد العزيز أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تاريخية، وتثبت أنه قائد تاريخي أنجبته مصر ليعيد مكانتها العظيمة ويحقق طموحات المصريين، لافتا إلى أن دعوة الرئيس السيسي لخلق مساحات حوار لجميع أطياف وفئات المجتمع مهما اختلفوا، للاجتماع تحت راية الوطن، يدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.