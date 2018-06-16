برلمانيون يشيدون بقرار العفو عن الغارمات

ياسمين فواز أشاد نواب بالبرلمان بقرار رئيس الجمهورية بشأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن أكثر من 960 غارمة وغارمة، ضمن العفو الرئاسى، وتكفّل صندوق تحيا مصر بسداد ديونهم والتي بلغت أكثر من 30 مليون جنيه، مؤكدًا أنه قرار إنساني أسعد الشعب المصري في أول أيام العيد. كان ا

ياسمين فواز





أشاد نواب بالبرلمان بقرار رئيس الجمهورية بشأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن أكثر من 960 غارمة وغارمة، ضمن العفو الرئاسى، وتكفّل صندوق تحيا مصر بسداد ديونهم والتي بلغت أكثر من 30 مليون جنيه، مؤكدًا أنه قرار إنساني أسعد الشعب المصري في أول أيام العيد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونيات كل الغارمات من خلال صندوق تحيا مصر.

ثمّن سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن أكثر من 960 غارمة، ضمن العفو الرئاسى، مؤكدًا أن السيسي يسعى دائمًا للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية المعيلة.

وأكد العميرى، في بيان صحفي له، اليوم، أن القرار فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية، وأنهى معاناة عدد كبير منهم، مشددًا على ضرورة تعديل تعديل المادة 341 من قانون العقوبات، لإنقاذ أسر كاملة من الدمار وتقليل أعداد المحكوم عليهم.

وأشار إلى أن الغارمين والغارمات ضحية المجتمع وهذه حقيقة ولا بد من معالجة المشكلة من خلال تعديل نص المادة، خاصة بعدما تحولت هذه المادة بصياغتها القائمة فى القانون إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء، مؤكدًا أن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين.

فيما أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالقرار السابق، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو أب وإنسان لكل الأسر المصرية، وقراره فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية التى تعولها امرأة، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء النساء قد يسجنّ بسبب مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى الألف جنيه.

وأشار وكيل النواب إلى أنه تقدم بمشروع قانون الغارمات ويناقش في اللجنة التشريعية لتعديل القانون والعقوبة، مشددًا إلى ضرورة وجود حل حقيقي وفوري لمشكلة الغارمات والعمل على مواجهتها بأقصى سرعة، خاصة أن بعض الغارمات قد تكلف الدولة بوجودها في السجن أضعاف المبلغ الذي تُحبس من أجله.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونيات جميع الغارمات من خلال صندوق تحيا مصر.

وكتب الرئيس، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: وجهت اليوم وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كل الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهن من صندوق “تحيا مصر”، كما أكدت ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن.