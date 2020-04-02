برلمانيون يشيدون بقرار السيسي تحمل الدولة نفقة حجر العائدين من الخارج

أشاد نواب البرلمان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتحمل صندوق “تحيا مصر”، نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، مؤكدين أن الرئيس يضع مصلحة أبناء الوطن فوق كل اعتبار .

وتوجهت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بتحية إعزاز وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشددت على أن الرئيس السيسي يحتضن دومًا أبناء شعبه في ظل الأزمات، ويضع مصلحة أبناء بلده فوق أي اعتبار.

وقالت فهيم، في تصريحات لها اليوم إن أبناء مصر في الخارج عانوًا كثيرًا من ثلاثية الإهمال والتهميش والتجاهل طوال الأنظمة والحكومات المتعاقبة، ولأول مرة تاريخ مصر، أصبح لأبنائنا في الخارج، درع وسيف، ورئيس يحافظ على مصالحهم، وطوال السنوات الستة الماضية خير شاهد، كانت دائمًا أزمات ومشاكل المصريين في الخارج حاضرة في قلب وعقل الرئيس السيسي، فما من مصري تعرض لأزمة خارج وطنه، إلا وانتفضت مؤسسات الدولة معه.

وثمنت النائبة، جهود وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، في تذليل كافية العقبات والعراقيل التي تواجه أبناء مصر في الخارج، واستحداث آليات جديدة للتواصل الفوري معهم على مدار الساعة، وهو ما يؤكد سياسة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي.

وكان عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة أمس الأربعاء إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للنظر للعمالة المصرية العائدة من الخارج بعين الاعتبار، ممن لا يمتلكون قدرة مالية على الخضوع للحجر الصحي في فنادق باهظة الثمن، بسبب فيروس كورونا القاتل .

السيسي لا يتوانى عن حماية أبناء الوطن

يأتي ذلك عقب رفض عدد من المصريين العائدين من الخارج فى مطار القاهرة الدولي، منذ أيام ، الدخول في الحجر الصحى فى الرحلة الاستثنائية التى خصصتها مصر لإعادة المصريين العالقين هناك بعد قرار حظر الطيران، امتثالا لقرار وزارة الصحة بعزل جميع المصريين العائدين من دول الخارج على الرحلات الاستثنائية القادمة من دول بها إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت النائبة غادة عجمي، نائبة المصريين بالخارج، أن الدولة لا تتوانى عن حماية أبنائها والحفاظ على صحتهم.

وشددت في تصريحاتها لـ”المال ” على أن جهود الدولة في السيطرة على فيروس كورونا هي الدافع وراء إخضاع العائدين من الخارج للحجر الصحي، لتجنب نشر الوباء في أنحاء مصر.

وأشادت النائبة بجهود الدولة في عودة المصريين العالقين بالخارج رغم تكبدها خسارة مادية بسبب توقف حركة الطيران.