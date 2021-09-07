برلمانيون يشيدون بدعوة السيسي للمستثمرين للاستثمار في مصر

أشاد نواب برلمانيون بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة التفقدية، اليوم الثلاثاء، بميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وقال الرئيس السيسي، خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، إن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط”، مؤكدا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها ونرحب أيضا بالمستثمرين.

من جانبه ، أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ، بدعوة الرئيس السيسي للمستثمرين للاستثمار فى مصر، كون مصر تمتلك مقومات اقتصادية وأن الدولة المصرية لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقة والاستفادة من موقعها الجغرافي .

واشاد بترحيب الرئيس بالمستثمرين فى مصر وتذلل كافة العقبات البيروقراطية من أجل زيادة الفرص الاستثمارية، وأن الهدف من مشروعات تطوير الموانئ المختلفة هو زيادة قدرات مصر على البحرين الأبيض والمتوسط وتوفير فرص تشغيل للمصريين وأن مصر تفتح الباب لتلقي العروض من المستثمرين والاطلاع عليها واختيار الأفضل منها.

وأثني النائب علاء عابد بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، مشروع إنشاء رصيف 85/3 بميناء الإسكندرية، والذى تبلغ تكلفته المالية 400 مليون جنيه، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية بمقدار 2.5 مليون طن، لمواكبة زيادة الطلب والتداول على البضائع العامة والأخشاب وأيضا تفقد عمليات التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة.

ولفت إلى أن هذا يؤكد مدى اهتمامه ومتابعته على أرض الواقع لكافة المشروعات القومية والتنموية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أننا نرى افتتاحات جديدة لمشروعات تنموية تعود بالفائدة على المواطن المصري، ومشروعات قومية، ومبادرات إجتماعية ومنها مبادرة حياة كريمة ، وغيرها من المبادرات التى عملت على تحسين جودة الحياة لدي المواطن المصري ، مؤكدا أن مصر بتشهد طفرة حقيقية فى جميع القطاعات وبخاصة قطاع النقل .

وأثني النائب علاء عابد على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعويض أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها خلف الميناء الأوسط” ميناء المكس”.

وقال: “لما اتكملنا في موضوع تعويض الناس كويس علشان الظهير الخلفى بتاع الميناء يبقا مؤمن”، يؤكد مدي حرصة على مصلحة المواطن المصري البسيط .

واضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض أصحاب العقارات رساله للجميع أن الدوله تحافظ وتحمي حقوق المواطنين وأيضا تحمي ممتلكات الدوله أيضا ، لافتا أن الدوله تقيم المشروعات القومية من أجل الصالح العامه وجميع هذه المشروعات هي إستمرار لعملية التنمية التى تشهدها البلاد.

واضاف علاء عابد ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة انتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق، فالدولة لها مسار مختلف ونستفيد حاليا من الموقع الجغرافى.

وأضاف: “حبيت أقول الكلام ده علشان تعرفوا إنه كان فيه مسار لم يكن سيئا بس محتاجين معدلات عمل أكبر بكثير”، يوضح لنا منهج ورؤية الجمهورية الجديدة التى أرثي مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تضع مصلحة المواطن فوق كل شيء”.

وتابع : “مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة”.

برلماني : حديث الرئيس السيسي بعث العديد من الرسائل الهامة

أشاد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وقال نصرالله، أن الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل اهمها عدم السماح بعد ذلك بدخول بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية وهذا القرار يؤكد علي حرص الرئيس السيسي علي أن تصل البضائب بأعلي جودة إلي المواطن المصري ويؤكد ايضا أننا اصبحنا في عصر الجمهورية الجديدة

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن حديث الرئيس السيسي، عن ميكنة الخدمات والمؤسسات وكافة إجراءات الضرائب والجمارك، إشارة جديدة ورسالة طمأنينة للمواطنين بثبات أقدام الدولة المصرية الجديدة، والاستمرار في بنائها على الأسس التنموية التي يتم التعامل بها في دول العالم المتقدم.

وأوضح النائب سامي نصرالله، أن تأهيل شباب قادر على التعامل مع التكنولوجية الحديثة أصبح أمرا هاما جدًا، وذلك بعد جائحة كورونا والتطور الكبير الذي حدث في العالم أجمع.

نائب بالشيوخ: توجيهات الرئيس بتذليل العقبات أمام المستثمرين

و أشاد النائب الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، بدعوة الرئيس السيسي للمستثمرين للاستثمار فى مصر، وترحب مصر بالمستثمرين وتذلل كافة العقبات والبيروقراطية من أجل زيادة الفرص الاستثمارية، وتأكيده أن الهدف من مشروعات تطوير الموانئ المختلفة هو زيادة قدرات مصر على البحرين الأبيض والمتوسط وتوفير فرص تشغيل للمصريين وأن مصر تفتح الباب لتلقي العروض من المستثمرين والاطلاع عليها واختيار الأفضل منها.

وأضاف ، أن حديث الرئيس للمستورد ” مش هغلبك معايا ومش هيحصل الكلام اللى كان قبل كدة، المنظومة المالية طورناها بالمكينة الكاملة وحجم المليارات التى أنفقت في هذا الأمر، وقلت للدولة منذ 4 سنوات لو تقدروا تعملوا ميكنة لكل الأنشطة علشان نحيد العمل البشرى وإجراءاته ، ولو عاوزين 100 مليار جنيه حد يقولى تدفع 100 مليار في ميكنة؟”، كانت بمثابة رساله طمأنة للمستوردين .

كما أشاد بحديث الرئيس، أن مصر تستهدف امتلاك مقومات اقتصادية حقيقية والاستفادة من موقعها الجغرافي، وأن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذي ينهي أي مشروع في مدى زمني محدد له مع تقليل التكلفة.