برلمانيون يشيدون بتوجيهات السيسي بدعم المنظومة الطبية

أكد برلمانيون أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المنظومة الطبية تأتي استمرارًا لجهود القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لدعم القطاع الصحي، و العمل توفير احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات من المستلزمات الطبية.

ووجه الرئيس بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء، وذلك وفق المعايير العالمية، وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مع توفير عوامل استدامة فاعلية الادارة والتشغيل.

طاقة النواب: توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع في إنشاء مخازن الأدوية الاستراتيجية خطوة نحو الأمن القومي الصحي

من جانبة , أشاد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية، قائلا: التوجيهات تعكس حرص واهتمام القيادة السياسية على توفير احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات من المستلزمات الطبية.

وأضاف حماد، أن إنشاء مخازن استراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية يساعد على مواجهة أي تداعيات طارئة في هذا الإطار، مؤكدا أن الهدف من المخازن يكمن في حرص الدولة على تعزيز جهودها لتوفير كافة المستلزمات الطبية للمواطن المصري.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إلى أن إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء سيكون لها المردود الإيجابي والفعال في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، فضلا عن مساهمتها في زيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية؛ وبالتالي توفير العملة الصعبة.

وتابع حماد: الفترة الماضية شهدت توسع في القطاع الطبي والعمل على تحسينه وتطويره، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة؛ الأمر الذي يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.

مشروعات النواب: توجيهات الرئيس تسهم في الارتقاء بمستوى المنظومة الصحية

و أشادت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بدعم المنظومة الطبية، والتي تأتي استمرارًا لجهود القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لدعم القطاع الصحي للارتقاء بصحة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكدت «أبو السعد» ، أن الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات الصحية لدعم القطاع الصحي، وقد سجلت نجاحًا كبيرًا بشهادة الجميع، والآن تأتي توجيهاته للعمل على استكمال نجاح تلك المبادرات ومنها ما يتعلق بتوفير الموارد الإضافية للتوسع في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار فضلا عن إضافة تخصصات جديدة.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان إلى توجيهات الرئيس بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وذلك في إطار استمرار دعم الأطقم الطبية خلال الفترة الماضية، تقديرًا لجهودهم التي يقومون بها، إلى جانب تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء.

وثمنت النائبة هالة أبو السعد ما قامت به القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية وما قطعته من أشواط كبيرة تتعلق بدعم صحة المواطن، ومنها إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي، والتي نجحت بنسبة 100%، إلى جانب مبادرات أخرى خاصة بصحة المرأة وإنهاء قوائم الانتظار.