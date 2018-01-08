برلمانيون يرفعون شعار لا للمنظمات المشبوه في الانتخابات الرئاسية

- مذكرة برلمانية للهيئة الوطنية للانتخابات لمنع المنظمات المشبوه من مراقبة انتخابات​ الرئاسة - برلماني يقترح استبعاد اي منظمة سبق وصدر ضد أعضاءها أحكاما قضائية - وكيل اتصالات النواب: معيار النزاهة والشفافية هو الأساس ياسمين فواز تقدم نواب بالبرلمان بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال لتوجيهها إل

– مذكرة برلمانية للهيئة الوطنية للانتخابات لمنع المنظمات المشبوه من مراقبة انتخابات​ الرئاسة

– برلماني يقترح استبعاد اي منظمة سبق وصدر ضد أعضاءها أحكاما قضائية

– وكيل اتصالات النواب: معيار النزاهة والشفافية هو الأساس

ياسمين فواز



تقدم نواب بالبرلمان بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال لتوجيهها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن وضع معايير اختيار المنظمات المراقبة للانتخابات الرئاسية، حتى تتمكن الهيئة من استبعاد المنظمات المشبوهة الممولة من الخارج التي تهاجم مصر.

وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أنه كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية كلما زادت الحملات الإعلامية المشبوهة ضد مصر، مضيفا: “جميعنا يعرف أن نيويورك تايمز دائمة نشر أخبار وتقارير كاذبة عن مصر”.

ووفقا للنائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فإن البرلمان طالب الهيئة من خلال مذكرة رسمية تقدم بها عدد من النواب بمحاولة تفنيد طلبات المنظمات المتقدمة لمراقبة الانتخابات الرئاسية من خلال عدة معايير محددة.

وأشار حنفي في تصريحاته لـ”المال” إلى أن النواب لديهم ثقة كبيرة في خبرة الهيئة الوطنية للانتخابات وقدرتها على استبعاد أي منظمة مشبوهة تسعي إلى هدم الدولة المصرية من خلال بث الأكاذيب والتشكيك في مجريات العملية الانتخابية، منوها إلى أن على الهيئة التدقيق في كل الطلبات المقدمة من المنظمات الأجنبية لاختيار الأنسب بما يحافظ على الأمن القومي لمصر،

واقترح حنفي استبعاد أي منظمة سبق وصدر ضد أعضائها أحكاما قضائية.

فيما رأي النائب أحمد شمردن وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنه يتوجب على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تضع معيارا أساسيا للموافقة على منح تصاريح للمنظمات الأجنبية المراقبة للعملية الانتخابية إلا وهو تقييم أدائها الوظيفية ومدى التزامها بمبدأ الحيادية والشفافية فيما ترصده داخل تقاريرها.

وأضاف شمردن في تصريحاته لـ”المال” أن قياس مدى شفافية تلك المنظمات غير مرتبط بتقاريرها عن مصر ولكن دول العالم المختلفة.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن هناك 48 ألف جمعية أهلية تعمل في مصر منها 300 يعملون في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 شركة تعمل بنفس النظام ولكنها لم تعد جمعيات أهلية لأن لها شركات، بجانب حوالي من 20إلى 30 منظمة، يمولهم بعض المنظمات الدولية مثل منظمة الكرامة القطرية، و”فريدم هاوس” التي تديرها مخابرات cia ، وأيضا “هيومن رايتش ووتش”، وهي منظمات تدخل مصر على أساس أنها مدنية وتراقب حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية ولكنها للأسف تفرض سياسة الدولة التابعة لها.

وأضاف أن هذه المنظمات تريد الإشراف على العملية الانتخابية في الوقت الذي ليس لديهم ولاء لمصر، بل ولائهم للمنظمات التابعين لها، والتابعة للدول، مثل منظمة الكرامة القطرية ولائهم لهيومن رايتش ووتش، فالولاء بهذه المنظمات لمن يدفع لمن يرسل الشيكات.

وأكد عابد أن هذه المنظمات تنفذ سياسة من يدفع لها مضيفا ” يقوله قول الانتخابات مشيبة ببعض العيوب، قول الانتخابات مزورة، زي ما هيقوله هيكتب”، وبالتالي سيعطي صورة غير حقيقية عن مصر، موضحا أن هناك 300 منظمة في مصر نختار منهم 100 مثلا أو 200 أو من يتقدم، ويشرفوا ويتابعوا العملية الانتخابية بكل حرية وأريحية.

وشدد على أننا يجب أن نعلم أن عصر التزوير عفا عليه الدهر، بقيام الثورة ولكن وجود هذه المنظمات المشبوهة، في انتخابات الرئاسة سيؤدي إلى أصدار تقارير مغلوطة، تدين الحكومة والمواطنين والمرشحين، من أجل كسب المزيد من الأموال التي تتدفق عليهم بملايين الدولارات، والتي تدخل لهم مقابل هذه التقارير، وللأسف هم تحت السيطرة تماما، ولا يستطيع أي واحد منهم أن يكتب الحقيقة، ويكتبون ما يملى عليهم.

وأضاف عابد أننا رأينا مثل هذا الكلام في منظمة اليونسكو،عندما كان لدينا مرشحتنا في اليونسكو السفيرة مشيرة خطاب، وقاموا بإصدار بيان ضد السفيرة مشيرة خطاب، وقالوا أنها لا تستحق والذي يستحق مرشح قطر، قائلا “معقولة هي دي الوطنية وهو دا الولاء وهو دا مساندة مرشحة دولتك”.

وأكد أنه كرئيس للجنة حقوق الإنسان يعتبر كل المنظمات المصرية جيدة، نقدر نديها التصريحات، لكن هناك عدد من المنظمات يجب أن يتم استبعادهم من هذا السباق، لأنهم في الحقيقة أدلوا بدلوهم، ولا يصلحوا أن يكونوا مراقبين بل نحن من نحتاج إلى مراقبتهم.

وفجر عابد مفاجأة حول السبع منظمات الذين أدانو السفيرة مشيرة خطاب، وقالوا أنها لا تصلح، وأنهم متهمين في القضية 250 و 172 الخاصين بالتمويل الأجنبي، مناشدا النائب العام بتحريك القضية متسائلا “إحنا مستيين إيه؟”.

وأضاف أن هناك مثلا نانسي عقيل التي كانت رئيسة مكتب “فريدم هاوس” في مصر، والتي هربت مع الوفد الذي هرب أيام السفارة الأمريكية، قامت بفتح مركز تمويل إسمه مركز التحرير في واشنطن، متهمة في نفس القضية، وموجودة في واشنطن وتمول بعض المنظمات.

وأكمل عابد أنه كبرلماني لا يستطيع التدخل في أعمال السلطة القضائية، ولكنه كرجل قانون يناشد النائب العام، بأن يحرك هذه القضية، لأنها ستظهر الحقيقة أمام الواقع المصري، لأن هناك الكثير منهم نزلوا ميدان التحرير، وعاشوا دور الزعماء، وهما قابضين، والحقيقة يجب أن تظهر للشعب المصري، كي يعرف من وقف معه ومن وقف ضده.

وتابع “بضم صوتي للسادة النواب الذين تقدموا، وبقول مينفعش هذه المنظمات المشبوهة تستمر لازم ناخد معاها إجراء قانوني، لازم النائب العام يتحرك، لازم نمنعها من الإشراف على الانتخابات التي أقول أنها ستصبح نموذجية، لكن هما أي انتخابات هيشرفوا عليها هيقولوا الأنظمة مستبدة والمجالس مزورة وكل الانتخابات مزروة، لازم يقولوا كدا، لأن هو دا الطابور الخامس، وهي دي الحرب الجديدة مبقتش بالأسلحة، الحرب دلوقتي بهذا الضغط عن طريق حقوق الإنسان، وعن طريق هذه المنظمات المشبوهة التي نرفضها جميعها كمصريين”.