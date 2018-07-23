برلمانيون يرفضون رفع أسعار الغاز للمنازل

ياسمين فواز:

تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة الي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب لإحالته الي رئيس الوزراء ووزير البترول بشأن إعلان الحكومة مطلع الأسبوع الجارى، رفع أسعار الغاز الطبيعي في المنازل والنشاط التجارى بنحو 30 -75 %.

وتساءل النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أسباب الحكومة لرفع أسعار الغاز الطبيعي في الوقت الذي سبق وأعلن فيه وزير البترول عن اكتفاء مصر الذاتي من الطاقة نهاية ٢٠١٨؟، مضيفا : ما الداعي للقرار السابق حال وصول اكتفائنا من الطاقة بنسبة ٧٠٪ أو أقل في الوقت الحالي .

وأشار – في تصريحاته لـ ” المال” – إلي تقدمه بطلب إحاطة في هذا الشأن، لسؤال الوزير المختص والحصول علي رد واف في هذا الشأن، موضحا أن تضمن القرار النشاط المنزلي غير مبرر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية .

وأكد أن تطبيق القرار علي النشاط التجارى مقبول ولكن المواطنين لا يتحملون مزيد من ارتفاع الأسعار، لافتا إلي أن القرار بمثابة استمرار لسياسة رفع الدعم عن الطاقة .

وأصدر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي السبت الماضي، قرارا برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب، بنحو 30 – 75 %.

وطبقا للقرار سيكون سعر المتر المكعب 1.75 جنيه (أقل من دولار) لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 مترا مكعبا، و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، وثلاثة جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.

وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وستسري اعتبارا من أول أغسطس، وفق ما نقلت “رويترز”.

فيما تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم، بطلب استدعاء وسؤال الى رئيس الوزراء حول “زيادة أسعار الغاز والحكومة لم تحصل على ثقة المجلس “.

وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 129 ) من الدستور، برجاء التكرم بتوجيه سؤال واستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بعدما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 75 % مما يحمل المواطنين أعباء ضخمة اقتصاديا واجتماعياً، فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار كل الخدمات والمنتجات والسلع بشكل جنوني.

وتابع : ” قد حدث نفس المنهج السابق بالمفاجأة بل وأيضا بالمخالفة للدستور وقبل حصول الحكومة علي ثقة البرلمان وسماع الرد على بيان الحكومة مما يخل بالمبادئ العامة للدستور”.

وأضاف أنه يطالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس باستدعاء رئيس مجلس الوزراء للحكومة التى لم تحصل علي الثقة، باعتبار ذلك مخالفا للدستور وإعمالاً للائحة الداخلية للمجلس.

وبلغ سعر المتر المكعب قبل الزيادة الجديدة، جنيها واحدا لكميات الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا، و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.

ويأتي القرار بعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد، مدته 3 سنوات، بقيمة 12 مليار دولار، وقعته مصر أواخر 2016.