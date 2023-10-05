برلمانيون وسياسيون: ذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر مصدر فخر للمصريين

هنأ برلمانيون وسياسيون الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبطال القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدين أن تلك الذكري ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.

النائب أحمد عثمان يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصار أكتوبر.. ويؤكد: ستظل محفورة بحروف من نور في التاريخ.

وتقدم المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع قيادات وضباط القوات المسلحة وضباط الصف والجنود، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصار 6 أكتوبر المجيد، الذي سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، حيث سجلت القوات المسلحة المصرية ملحمة وطنية ستظل محفورة بحروف من نور في التاريخ الوطني.

وقال “عثمان”، إن رجال القوات المسلحة قدموا في حرب السادس من أكتوبر أرواحهم ودمائهم من أجل الانتصار في معركة الكرامة والعزة واستعادة أرض مصر كاملة دون التفريط في شبر واحد منها، فكانت ملحمة عسكرية انتصرت لإرادة وعزيمة المصريين الذين لا يعرفون المستحيل، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر أعادت ضبط موازين القوى العسكرية في المنطقة، وأكدت أن الجيش المصري كان وسيظل قوة لا يمكن الاستهانة بها، فقد قضي على أسطورة الجيش الذي لا يقهر التي روج لها جيش الاحتلال لنفسه لكي يحبط عزيمة وإصرار الجيوش العربية وعلى رأسها الجيش المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت فرصة جيدة لاستعراض بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة لكي تكون الأجيال الجديدة التي لم تعاصر الحرب على وعي تام ودراية بها، وهو ما يحمي تاريخنا الوطني من التزييف وقلب الحقائق الذي اعتاد أن يمارسه أعداء الوطن، مطالبا بالتوسع في إقامة هذه الندوات لأهميتها في معركة الوعي التي تخوضها الدولة المصرية.

وشدد النائب أحمد عثمان على أن حرب أكتوبر هي المعركة التي حولت آلام الشعب المصري وانكساره إلى عزة وكبرياء، لينطلق الشعب المصري خارج أسوار اليأس والإحباط التي سيطرت عليه لسنوات قبل الحرب، حاملا مشاعل النور والأمل، مشددا على أهمية أن تكون روح أكتوبر هي المحرك الأساسي للشعب المصري في مواجهة التحديات والصعوبات على مدار تاريخ هذا الوطن، لكى نواصل مسيرة البناء والتعمير.

“الحرية المصرى”: انتصار أكتوبر.. ملحمة تاريخية صنعها أبطال قواتنا المسلحة

وجه الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأبطال القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال د. ممدوح محمود إن يوم 6 أكتوبر سيبقى من الذكريات المضيئة والخالدة في ذاكرة الشعب المصرى والأمة العربية، فعلى مدار 50 عاما تتجدد مشاعر العزة والكرامة وقوة الإرادة لتحقيق النصر العظيم الذى سيظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، وملحمة تاريخية صنعها أبطال قواتنا المسلحة.

وأضاف د. ممدوح محمود أن الملحمة الوطنية التى كتبها المصريون في حرب السادس من أكتوبر، نستلهم منها ضرورة التكاتف الوطنى من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وامتلاك العزيمة والإرادة الوطنية لتوفير حياة كريمة تليق بأبناء الشعب المصرى، وتدفعنا لبذل المزيد من العمل والجهد لتحيا مصر وطنا شامخا بين الأمم.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن انتصار أكتوبر العظيم أثبت قدرة المصريين على تحقيق المستحيل، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

الدكتور محمد الزهار: انتصارات 6 أكتوبر ستظل خالدة في ضمير الأمة العربية

ثمن الدكتور محمد الزهار أمين عام العلاقات العامة بحزب حماة الوطن، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة بناء وعي الأجيال القادمة بحقائق حرب أكتوبر وكيف رفضنا الهزيمة، والتي جاءت خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، لافتا إلى أنها جسدت طبيعة التحدي القومي الذي عاشه الشعب المصري خلال الفترة من نكسة 1967 إلى نصر 1973، ليتولد النصر من أعقاب الألم والهزيمة، ويتكشف أن مصر لم تنتصر فحسب بل شهدت قفزة استثنائية تغير فيها مجري التاريخ بالنسبة لمصر وبالنسبة للشرق الأوسط بأسره، حتى أصبحت البلاد ركيزة أساسية للسلام بالمنطقة.

وأوضح “الزهار”، أن الذكرى الخمسين لنصر 6 أكتوبر تأتي لتحي في أذهان المصريين معاني المجد والكرامة والعزة، فهو اليوم الذي حققت مصر فيه معجزة العبور وكان يومًا مقدر له أن يظل خالدًا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام، في ظل ما أحدثته من تغيير لخريطة التوازنات الإقليمية والدولية واصفا إياه بيوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل، إذ أنها تعد نموذجا ملهما لنا جميعا فى العمل بجد ودأب لنستحضر معها أعظم الدروس من قيم التكاتف والوعى الشعبى بين المصريين، بكافة أطيافهم التي حشدت فيها الأمة المصرية قوتها الشاملة لتغيير واقع مرير ولتحقيق الانتصار.

واعتبر أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الندوة التثقيفية لنصر 6 أكتوبر، تبرز العلاقة الفريدة من نوعها، بين شعب آبى وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التى تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها، لتكون ضامنا أبديا لأمن هذا الوطن واستقراره، وهو ما تجسد على أرض الواقع في أكثر من ملحمة بطولية، وتجدد في تاريخنا المعاصر حينما انحاز الجيش المصري لصوت الشعب المصري فى ثورة 30 يونيو 2013، أمام محاولات الجماعة الإرهابية لسلب الوطن، مبديا ثقته في الشعب المصري الذي يحرص دائما على تجديد عهده وعزمه في مواصلة مسيرة جيل أكتوبر العظيم، بالحفاظ على ما تركوه من وطنٍ حر تحت السيادة الوطنية، لا يقبل الهزيمة، ولا تخدعه الأكاذيب وما يحاك به من حرب نفسية يبثها قوى الشر.

وأكد “الزهار”، أن مصر ماضية في طريقها تحت مظلة قائدها الرئيس السيسي نحو طريق التنمية المستدامة، على الرغم من تعاظم التحديات الداخلية والخارجية خاصة فى محيطها الإقليمى المضطرب والأزمات العالمية غير المسبوقة والتى لم تكن مصر بمنأى عنها، إلا أنها تتخذ من نصر 6 أكتوبر نبراسا ملهما على قهر الصعاب، لإعلاء شأن الوطن وصون كرامته، موجها التهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة التي ستظل حامي مقدرات شعب مصر العظيم في حلول اليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات 6 أكتوبر، والتحية لأرواح شهداء هذا النصر المجيد الذين منحونا حياتهم ذاتها كي يحيا الوطن حرًا كريمًا مستقلًا.

سكرتير عام حزب الغد:حرب أكتوبر يتم تدريسها فى الكليات والمعاهد العسكرية على مستوى العالم

هنأ إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الخمسين “اليوبيل الذهبى” لنصر أكتوبر المجيدة.

وأشار إسماعيل فى بيان صحفى له إلى أن ذكرى انتصار السادس من أكتوبر تمثل معركة الكرامة و العزة ، مؤكدا أن هذه الذكرى العطرة تأتى لكى تجعلنا نترحم على كل الشهداء الذين قدموا دمائهم فداء لنا لكى نعيش فى سلام.

وأكد سكرتير عام حزب الغد أن رجال القوات المسلحة قدموا العديد من التضحيات خلال الحروب التى خاضوها من أجل أن يحيا الشعب المصرى ويسترد كرامته وأرضه ، كما أنهم لا زالوا يقدموا المزيد من التضحيات من أجل تحقيق الإستقرار والأمن فى البلاد.

وأوضح أن حرب أكتوبر يتم تدريسها فى الكليات والمعاهد العسكرية على مستوى العالم ، وهذا يوضح مدى قيمة هذه الحرب المجيدة التى أعادت العزة والكرامة للمصريين بعد انتصارهم الساحق على الجيش الإسرائيلى الذى أدعى أنه لا يقهر ، إلا أنه فى الواقع تم قهره على أيدى جنود مصر البواسل.