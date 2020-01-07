برلمانيون : وحدة المصريين أهم رسائل السيسي في عيد الميلاد المجيد

رحب نواب بالبرلمان بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي ألقاها بمناسبة قداس عيد الميلاد المجيد ، مؤكدين أنها وجهت رسائل هامة داخل وخارج مصر وعلي رأسها وحدة المصريين.

وقال الرئيس السيسى خلال كلمته في عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة:”محدش يقدر يجرجرنا هنا ولا هنا طول ما إحنا ايد واحدة”.

الكمار: السيسي وجه رسائل هامة للداخل والخارج في عيد الميلاد المجيد

من جانبه، قال النائب مصطفي الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، إن الرئيس السيسي وجه رسائل هامة للداخل والخارج فى كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد .

وأضاف الكمار أن كلمة الرئيس السيسى تعكس قيادته الحكيمة وإدراكه لطبيعة الأوضاع، لافتا إلى أن أهم ما جاء بها هو تأكيد السيسى على عدم الانجراف إلى أى صراعات بدون حكمة.

وأشار نائب شبين القناطر إلى أن السيسى وجه رسائل واضحة بوحدة المصريين، لافتا إلى أن الحفاظ على هذا البلد أمنا مستقرًا هو الهدف الأساسى للمصريين قيادة وشعبًا .

وتابع الكمار أن التقليد الذى اتبعه السيسى بحضور قداس عيد الميلاد والتأكيد الدائم على وحدة المصريين أهم رسالة يتم توجيهها للعالم.

فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس خلال حضور قداس عيد الميلاد حملت العديد من الرسائل الهامة والحاسمة والنارية للداخل والخارج ، منها بشأن أولئك من يريدون إحياء بذور الفتنة الطائفية.

وشدد على أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد، وهذا ثابت على مر التاريخ ، وأن اللحمة الوطنية لن يستطيع أى كيان أن ينال منها.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس تطرق خلال كلمته على الأوضاع الراهنة، مطمئنا المصريين بأن هناك قيادة سياسية وقوات مسلحة ورجال شرطة بواسل قادرين على التصدى لأى محاولات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة فى ظل ما نشهده من أحداث جارية تؤكد أن مصر ستظل هى حجر الزاوية فى المنطقة.

عابد : الرئيس أجاب على تساؤلات المصريين

وأشار عابد، إلى أن الرئيس دائما ما يجيب على التساؤلات التى تشغل المواطنين، وهذا يؤكد أن القيادة السياسية على علم بما يشغل الرأى العام والشارع المصرى، ورسالته للمواطنين حول حب بعضهم البعض دليل على نشر ثقافة الحب بين أطياف المجتمع المصرى، مؤكدا أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى حربها على الإرهاب ومواجهة اى تحديات تُحاك ضد الدولة المصرية.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حديث الرئيس فى كافة لقاءات يتسم بالشفافية والمصداقية، وتحليل دقيق للأوضاع الراهنة وهذا الأمر يقطع الطريق على المشككين وضعاف النفوس وكل من يحاول بث الشائعات والأكاذيب.

وتابع:” نحن خلف القيادة السياسية ونثق فى جميع قرارات الرئيس ونعلن تأييدنا ودعمنا الكامل له”.

عطوة :الوحدة الوطنية و طمأنة الشعب محور حديث السيسي في عيد الميلاد المجيد

من ناحيتها،أشارت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس أكد اهتمامه الكامل بالوحدة الوطنية ومشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم، وأهمية عدم فتح مجال لأحد في التفرقة بين المصريين بتعليقه: “البلد دي بلدنا وهتفضل بلدنا كلنا”.

ولفتت إلى طمأنة الرئيس الشعب المصري، بشأن الأحداث الجارية في المنطقة العربية، خاصة مع اتحاد الشعب المصري ووقوفه بجانب بعضه، دون أي مجال للفرقة.

وشددت على تصريحات الرئيس بأنه طالما الشعب المصري إيد واحدة فلن يقدر أحد على إيذائنا.