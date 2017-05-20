برلمانيون : منع مكبرات الصوت فى رمضان مرفوض وله عواقب وخيمة

سلوى عثمان: انتقد برلمانيون قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الأخير بمنع استخدم مكبرات الصوت لشعائر رمضان، واقتصاره على الأذان وخطبة الجمعة، مؤكدين أن قرار "جمعة" يَحرم المصريين من معانٍ ترسخت في وجدانهم ومن ترابطهم ومظاهر البهجة التي تنتشر بين الجمي

سلوى عثمان:

انتقد برلمانيون قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الأخير بمنع استخدم مكبرات الصوت لشعائر رمضان، واقتصاره على الأذان وخطبة الجمعة، مؤكدين أن قرار “جمعة” يَحرم المصريين من معانٍ ترسخت في وجدانهم ومن ترابطهم ومظاهر البهجة التي تنتشر بين الجميع خلال الشهر الفضيل.





من جانبه أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بالقاهرة، أن قرار الوزير مرفوض ويَحرم المجتمع من أشياء وروحانيات جميلة ترسخت لديهم منذ مئات السنين.

وقال عبد العزيز إن شهر رمضان له خصوصية تختلف عن بقية شهور السنة جرى العرف خاصة في مصر أن يكون لهذا الشهر الكريم احتفالات دينية وأجواء احتفالية في مصر على مدار مئات السنين ارتبطت بهذا الشهر الفضيل كان لها أثر في نفوس المصريين جميعًا.

وأضاف عضو “المصريين الأحرار” أن قرار “جمعة” يَحرم المصريين من معانٍ ترسخت في وجدانهم ومن ترابطهم ومظاهر البهجة التي تنتشر بين الجميع والتي أساسها القرب من الله، مشيرًا إلى أن هذه المحبة والتكافل نشعر بها من خلال شعائر فرضها الله خلال الشهر وارتضاها الناس وكانت لهم بمثابه شهر التقرب إلى الله وفي نفس الوقت أعياد واحتفالات.

من جانبه قال النائب جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن استمرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على موقفه بشأن عدم إلغاء قرار منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية خلال صلاة التراويح بشهر رمضان ستكون له عواقب وخيمة على الرأي العام المصري.

وأضاف عباس أن تلاوة القرآن الكريم في المساجد عبر مكبرات الصوت لم ولن تكون لها أي إزعاج على المواطنين، بل لها شفاء للنفس البشرية عامة، مؤكدًا أن الأقباط في مصر مُستاءون من قرار الوزير الأخير.

وذكر أن كل محافظات الصعيد والقرى والأرياف لم يشتكوا من مكبرات الأصوات بالمساجد، مشيرًا إلى أن روحانيات شهر رمضان ينتظرها المصريون جميعًا.

كما أكد النائب البرلماني أنه سيتقدم بطلب إحاطة موجّه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن قرار وزير الأوقاف منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية خلال صلاة التراويح بشهر رمضان.