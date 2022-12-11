برلمانيون: مصر نجحت في إلزام الدول الأعضاء بقمة المناخ بالوفاء بتعهداتها تجاه البلدان النامية

أشاد نواب بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، بجهود الدولة المصرية في استضافة قمة المناخ التي عقدت بشرم الشيوخ الشهر الماضي ، مشيرين إلى أن مصر نجحت في المؤتمر من خلال إلزام الدول الأعضاء على بالالتزام بتعهداتها نحو الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامه لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مقدم من النائبة نهى زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول نتائج قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ والمكاسب المتحققة.

من جانبها أكدت النائبة نهى زكري، عضو مجلس الشيوخ أن هناك تعهدات على الدول المتقدمة في مؤتمرات المناخية السابقة، بتوفير التمويل اللازم للدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن قمة المناخ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، يأتي في ضوء اهتمام الدولة للالتزام السياسي على العمل لتنفيذ التوصيات الدولية في شأن مواجهة التغيرات المناخية.

وقالت نهى زكي: مصر نجحت في المؤتمر من خلال إلزام الدول الأعضاء بالالتزام بتعهداتها نحو الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما أشاد وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة بإجراءات قمة المناخ وقال خلال الجلسة العامة “ما حدث أكد أن مصر واحة للأمن و الأمان”.



وقال أبوشقة ” إدارة الأزمات تتطلب تعاونا لمواجهة الأزمة ، وقرارات مؤتمر المناخ رائعة ونحتاج فقط تحركات من الجميع على نطاق محلي و دولي من خلال قرارات تنفيذية على أرض الواقع.

وقال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ملف التغيرات المناخية مهم جدا خاصة أنه أكثر أهمية للقارة الأفريقية كونها أكثر القارات المضارة من التغيرات المناخية وأنه طبقا لتقرير المنظمة العالمية للزراعة والأغذية والمعروفة باسم منظمة الفاو فإن 65% من المزارع المتواجدة في قارة أفريقيا ستكون مدمرة وسيحل بها الخراب سنة 2025 نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في أفريقيا سيكون أكثر وكذلك الفيضانات والأمطار.

وأضاف النائب نبيل دعبس أن هذا الأمر خطير جدا خاصة أن أفريقيا تمثل 18% من إجمالي مساحة العالم وبها 33 مليون مزرعة تنتج 70% من الحاصلات الزراعية وتدمير تلك المزارع أو الأضرار بها نتيجة التغيرات المناخية يؤكد على تدمير الأمن الغذائي ولذلك لابد من الاهتمام بهذا الملف اهتماما كبيرا جدا وأعتقد أنه تم عقد العديد من اتفاقيات في مجال التغيرات المناخية ومحاولة تلاشيها خلال قمة المناخ.

من ناحيتها أكدت النائبة رندا مصطفي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن مؤتمر المناخ والذي عقد بمدينة شرم الشيخ أكد أن مصر تستطيع تنظيم أكبر وأعظم المؤتمرات وكانت مشاركة القارة الأفريقية عظيمة جدا لأنها أكبر قارة مضارة من التغيرات المناخية ولذلك لابد من الدعم لأفريقيا وأن يكون هناك صوت واحد لأفريقيا للدفاع عن مصالحها في هذا الشأن.