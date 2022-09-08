برلمانيون: مصر تتعرض لحملات تشكيك ممنهجة وعلى الشعب الوقوف خلف الدولة

أكد برلمانيون أن هناك حملة تشكيك ممنهجة تم تدشينها ضد مصر خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت الادعاء بأن المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها الدولة تتم بعشوائية ويتم الإنفاق عليها من الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي رد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزم وشفافية خلال كلمته اليوم أثناء تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس.

ودعا البرلمانيون شعب مصر إلى الوقوف خلف الدولة المصرية حتى تتمكن من تخطي التحديات التى تواجهها وتواصل تنفيذ خطط التنمية التى بدأتها، مع ضرورة قيام وسائل الإعلام للقيام بدورها في توضيح الحقائق والتصدى لمحاولات التشكيك.

وكان حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في قناة السويس اليوم الخميس، تضمن التأكيد بشأن أهمية الرد على المُشككين بما تحقق من نتائج على أرض الواقع وقناة السويس الجديدة كدليل على ذلك بما حققته من نتائج على أرض الواقع وأيضًا التوجيه بأهمية عقد مؤتمر اقتصادي بمشاركة جميع أطراف المنظومة الاقتصادية للتوافق على حوافز وتيسيرًا لرجال الصناعة والاستثمار بما يصب فى صالح مواجهة الإشكاليات الحالية ودعم الجهود المصرية.

أشرف أمين: مصر تتعرض لحملات تشكيك ممنهجة.. والرئيس رد عليها بحزم وشفافية

أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بتدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، مؤكدا أن كلمة الرئيس كانت حاسمة وكاشفة ردا على المشككين وحملات التشكيك المغرضة.

وأوضح أمين أن هناك حملة تشكيك ممنهجة تم تدشينها ضد الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث تم الادعاء بأن المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها الدولة تتم بعشوائية ويتم الإنفاق عليها من الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي رد عليه الرئيس بحزم وشفافية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروعات التي تمت في قناة السويس والتي تتم الآن، تم الإنفاق عليها من إيرادات قناة السويس وليس من الموازنة العامة، كما أن الإنجازات والمشروعات القومية التي يتم تدشينها، تتم بناء على دراسات واستشارة مكاتب عالمية، مطالبا المواطنين بضرورة الاستماع إلى لغة الأرقام والإحصائيات بعيدا عن حملات التشكيك والشائعات.

وتابع النائب، أن هذه الحملات مغرضة وتستهدف خفض الروح المعنوية وإثارة الرأي العام ضد جهود وإنجازات الدولة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن هذه الحملات والالتفات حول القيادة السياسية خاصة خلال هذه المرحلة الفارقة من الوطن.

ونوه أشرف أمين إلى أن الأرقام تؤكد نجاح مشروعات قناة السويس، خاصة مشروع قناة السويس الجديدة، بدليل تحقيق قناة السويس إيرادات رغم الركود الذى يشهده العالم، فضلا عن زيادة الإيرادات إلى 7 مليارات دولار بدلا من 4.8 مليار دولار قديما، ولا يزال هناك المزيد من الإيرادات من المشروعات الجديدة.

فرج فتحي: حديث السيسي تميز بالمصارحة والشفافية.. ويطالب الإعلام بتوضيح الحقائق للمواطنين

وأكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على أهمية الرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، موضحًا أن القطع البحرية الجديدة تعزز الفرص التنافسية لقناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

وقال فرج إن حديث الرئيس السيسي اليوم كان موجها إلى الشعب المصري، وكالعادة تميز بقدر كبير من المصارحة والشفافية، بعيدا عن التهويل أو التهوين، مطالبا المصريين بالاستجابة إلى دعوات الرئيس بالوقوف خلف وطنهم لكي يتمكن من عبور الأزمة الاقتصادية التى فرضتها الظروف العالمية، لكي تتمكن من مواصلة مسيرة التنمية والوقوف أمام التحديات وعدم السماح لقوى الشر بإحباطهم أو التشكيك فيما تحققه الدولة من إنجازات.

وشدد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام بكل أنواعها من أجل مواجهة حملات التشكيك التى تقودها قوى الشر، وتوضيح حجم الانجازات الذي تحقق في مصر على مدار السنوات الماضية، والتى تأتي ضمن معركة الوعي التى تقودها الدولة من أجل التصدي لمحاولات التشكيك وضرب حالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية، وإنهاكها في معارك جانبية لوقف مسيرة التنمية التى بدأتها الدولة.

وأكد أن الدولة المصرية دولة مؤسسات لا تعمل بشكل عشوائي، وإنما وفقا لخطط تم وضعها من جانب متخصصين وأصحاب خبرات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء 3 موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة وهو أبلغ رد على المشككين في مشروع قناة السويس الجديدة التى ساهمت في زيادة دخل القناة، التى حققت إيرادات رغم الركود الذي يشهده العالم.

سليمان وهدان يطالب بالتصدى لحملات التشكيك ويدعو الشعب المصري للوقوف خلف قيادته السياسية

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو تمكنت من تحقيق طفرة تنموية لم يكن يتوقعها أكثر الناس تفاؤلا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في دفع مسيرة التنمية التى انطلقت قبل ثماني سنوات، ولازالت في طريقها دون توقف رغم ما نتعرض له من تحديات بسبب الأزمات العالمية المتتالية.

وأضاف “وهدان”، أنه على عكس ما يروح البعض فالدولة لازالت صامدة في وجه الظروف، تواصل البناء والتنمية، مشيرا إلى دور دول الخليج في دعم مسيرة التنمية المصرية، مؤكدا أن كلمة السيسي اليوم خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، تحمل الكثير من الامتنان للأشقاء على دورهم في دعم مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، حرص الدولة المصرية على توفير السلع الاستراتيجية بأسعار تناسب محدودى الدخل، إضافة إلى توفير مخزونات استراتيجية من السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، مشيرا إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل ما لا يقل عن 65 مليون مصري، إضافة إلى رفع قيمة الدعم الاستثانى على بطاقات التموين إلى 300 جنيه.

وطالب وهدان، وسائل الإعلام بتوضيح حجم الإنجازات التى تحققت في جميع المجالات وعوائدها، من أجل التصدي لحملات التشكيك المتعمدة من جانب أعداء مصر، في محاولة لهدم الثقة بين الشعب وقيادته، مؤكدا ضرورة وقوف الشعب المصري خلف دولته حتى تتمكن من عبور التحديات، قائلا:” الشعب المصري لا يعرف الاستسلام وقادر على تخطي أي صعاب”.

ياسر الهضيبي: الالتفاف خلف الدولة المصرية سيمكننا في تحقيق ما يراه البعض مستحيلا

من ناحيته، قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، تميزت بالصراحة والشفافية في استعراض التحديات التى تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وإصرار القيادة المصرية على استكمال مسيرة البناء والتنمية رغم هذه التحديات من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان.

وأضاف “الهضيبي”، أن الرئيس السيسي كان حريصا في حديثه على مخاطبة الشعب المصري ومطالبته بعد الالتفات إلى حملات التشكيك في إنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضي ، مشيرا إلى أن قناة السوويس الجديدة كانت إحدى إنجازات الدولة والتى شكك البعض في جدواها وأنها لن تحقق العوائد المتوقعة، إلا أنه بعد سنوات ثبت خطأ هذه المزاعم، حيث تمكنت من تحقيق إيرادات رغم الركود العالمي، وقد تمكنت الهيئة من الإنفاق على مشاريعها بعيدا عن مخصصات الموازنة العامة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية رغم ما تمر به من أوضاع اقتصادية إلا أنها تعمل على تحسين حياة المواطنين بكافة السبل، حيث عملت على مد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير القادرة ومحدودى الدخل، إضافة إلى تحسين البنية التحتية على جميع المستويات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وجلب استثمارات جديدة في جميع المجالات.

ودعا “الهضيبي” الشعب المصري إلى الوقوف خلف الدولة المصرية حتى تتمكن من تخطي التحديات التى تواجهها وتواصل تنفيذ خطط التنمية التى بدأتها، داعيا وسائل الإعلام للقيام بدورها في توضيح الحقائق والتصدى لمحاولات التشكيك، مؤكدا أن الإعلام هو السلاح الفعال في معركة الوعي التى تخوضها مصر منذ سنوات.

وشدد على أهمية الدعوة التى أطلقها الرئيس السيسي للحكومة بشأن تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد، لبحث سبل تحفيز الاستثمار، مشددا على أن التلاحم بين مكونات الدولة المصرية سيمكنها في تحقيق ما يراه البعض مستحيلا.

فاطمة سليم: الحوار الاقتصادي خطوة مهمة وقناة السويس الجديدة لابد أن تكون نموذج للرد على أكاذيب الخارج

أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الدفاع عن مشروعات مصر القومية التي حققت نتائج على أرض الواقع كمشروع قناة السويس الجديدة، خاصة أن مثل هذه المشروعات كان يصاحبها انتقادات فترة التنفيذ ولكن على أرض الواقع الآن أثبت حسن رؤية القيادة السياسية في اختيار المشروعات التي تفيد الوطن والمواطن.

وأكدت أن آلية الرد على التشكيك في المشروعات القومية لابد أن تختلف عن الماضي، خاصة أن التشكيك في المشروعات يكون بهدف واضح متعلق بهدم الدولة، وبالتالي على مؤسسات الإعلام تحديدًا دور مختلف وهام مثلما ذكر الرئيس السيسي، بحيث يقع على عاتقها كشف زيف كل الأكاذيب بالمنطق وعلى أرض الواقع وبالأدلة والمستندات، خاصة أن ترك الأمور بهذا الشكل يكون استمرار للنيل من مؤسسات الدولة وجهودها التنموية على أرض الواقع.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الاقتصادي خلال هذه المرحلة هام جدا ولكن من جانب المتخصصين والمدركين لأهمية وأبعاد التحديات الحالية وليس الحديث من منطلق أحلام ليس لها واقع، وبالتالي فرصة تحقيق ذلك ستكون من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى الحكومة أن تكون حريصة في الوصول إلى نتائج تدعم الصناعة بشكل حقيقي وخاصة على مستوى تسهيلات التراخيص وحوافز الإنتاج.