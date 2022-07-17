برلمانيون: مشاركة السيسي في فعاليات قمة جدة دليل على استعادة مصر دورها المحوري

وصف برلمانيون مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن ورئيس وزراء العراق، وعقده عدد من اللقاءات المهمة مع رؤساء الدول منهم الرئيس الأمريكي، بالدليل الجديد علي استعادة مصر دورها المحورى عالميا وإقليميا.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن ورئيس وزراء العراق، وعقده عدد من اللقاءات المهمة مع رؤساء الدول منهم الرئيس الأمريكي، دليل جديد علي استعادة مصر دورها المحورى عالميا وإقليميا، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في السياسة الخارجية لمصر حيث أصبحت مصر لها علاقات متوازنة مع مختلف القوى العالمية، وهو الأمر الذى أكده الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمته ولقاءه مع الرئيس السيسي، حيث أكد مكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط ودورها المحوري.

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة، جاءت معبرة بشكل دقيق عن القضايا والتحديات التى تواجه المنطقة، وفي نفس الوقت حملت الحلول المناسبة لمواجهة تلك التحديات والقضايا.

وأشار المهندس عبد السلام الجبلى، إلى أن كلمة الرئيس السيسي بفاعليات قمة جدة تعد بمثابة خارطة طريق تساعد المنطقة العربية في مواجهة التحديات العالمية، موضحا أن المحاور الخمسة التي طرحها الرئيس السيسي في كلمته والتى تعبر عن رؤية مصر في مواجهة التحديات والقضايا الهامة بالمنطقة و التي تستهدف تحقيق الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية يؤكد أنها كانت وستظل جزءا أساسيا من أجندة السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلي الجهود المصرية عبر التاريخ فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وخطواتها لإنهائها والتوصل إلي حل جذرى لها يحمى حقوق الشعب الفلسطيني، مستشهدا بنجاح خطوات مصر لإيقاف ضرب النار علي قطاع غزة العام الماضي.

كما أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب ، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الأمريكي جو بايدن، خلال قمة جدة بحضور قادة مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن ورئيس وزراء العراق، يمثل دفعة جديدة للعلاقات الدولية المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث عرضت مصر موقفها تجاه كافة القضايا بالمنطقة وفقًا لمواقفها الثابتة والمعروفة، ومن المنتظر أن تؤتي القمة بثمار الإيجابية في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن القمة أيضًا تعكس ما نشهده الآن من توجه أمريكي جديد نحو المنطقة العربية وهو ما يعد بمثابة تصحيح لمسار العلاقات المصرية الأمريكية.

وأضاف «عمار»، أن الرئيس السيسي خلال كلمته قدم رؤية مصر لحل مشاكل المنطقة، وإيجاد حلول لإنهاء الصراعات من أجل تعزيز الاستقرار وتحقيق التكامل والازدهار لكل دول المنطقة وإنهاء النزاعات، خاصة أن الإدارة الأمريكية تدرك تمامًا أن هناك أهمية استراتيجية للمنطقة العربية ولمصر تحديدًا نظرًا لثقلها سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على مكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط ودورها المحوري في ظل قيادة الرئيس السيسي يؤكد مكانة مصر الكبرى بين دول العالم والجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في محاربة الإرهاب وبناء الجمهورية الجديدة، فضلاً عن نجاح الدولة المصرية في عدم استخدام الدول الكبرى حقوق الإنسان لممارسة الضغوط السياسية.

وقال «عمار»، إنه منذ ثورة 30 يونيو شهدت السياسة الخارجية لمصر بجميع دول العالم والمنطقة الإقليمية طفرة كبيرة، واستعادت الدولة المصرية دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وتصحيح مسار الدبلوماسية المصرية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب ولكن كان ولا يزال للدولة المصرية دور كبير في حل القضايا العالقة في المنطقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمثل رمانة الميزان وصمام الأمان للمنطقة بالكامل.

ولفت «عمار»، إلى أن القمة العربية الأمريكية هي الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في يناير من العام الماضي، حيث إنها تعد الأهم في مسار العلاقات العربية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنها ستؤسس لشراكة عربية أمريكية في ظل ما يشهده العالم من أوضاع راهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي الذي يشهد حالة من التباطؤ في النمو نتيجة تلك الأزمة.