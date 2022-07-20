برلمانيون: مشاركة السيسي بمنتدى الأعمال المصري الصربي يجذب استثمارات لمصر

أاكد برلمانيون أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي وحرصه على دعوة رجال الأعمال الاستثمار في مصر، يؤكد سعيه جعل مصر صاحبة المركز الأول لجذب الاستثمارات في أفريقيا، مؤكدا أنه سيترتب عنه جذب الكثير من الاستثمارات لمصر الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصربيا، تأتي استكمال لجهود الدبلوماسية المصرية المستمرة على المستوى الأوروبي وذلك وفقا للاستراتيجية التي تتبعها البلاد في التحرك الخارجي بعدد من الدوائر غير التقليدية لتحقيق التوازن والتنوع في العلاقات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بتعزيز تحقيق المصالح الوطنية في المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية وغيرها.



وأوضح “العسال”، أن هذه الزيارة تأتي في توقيت شديد الأهمية، وسط التحديات التى تواجهها مختلف الدول والتي تتطلب تضافر الجهود والتنسيق، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية – الصربية تاريخية وراسخة ومؤثرة بالنظر إلى دورهما في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز والتي لها أهمية في الوقت الراهن لتنسيق مواقف الدول الأعضاء إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي، والتمكن من مجابهة التحديات العالمية الناشئة والتي تواجه عالمنا اليوم منها تداعيات جائحة كورونا ومواجهة التغيرات المناخية وأيضا تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما يستلزم تكاتف الجهود لتعزيز آليات العمل متعدد الأطراف والتصدي للاستقطاب الدولي الراهن.



ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي لصربيا لها بعد تاريخي وهي أول زيارة لرئيس مصرى إلى صربيا منذ 35 عاما، كما أن هذه الدولة كانت أحد أهم مكونات يوغوسلافيا سابقًا والمؤسسة لحركة عدم الانحياز، وهو ما يجعل تلك الزيارة لها أبعاد هامة ثنائية ودولية وإقليمية وفرصة لتعميق سبل التعاون المشترك و زيادة الاستيراد والتصدير بين البلدين خلال الفترة المقبلة وإنشاء وتنفيذ مشروعات مشتركة سواء على مستوى المناطق الصناعية أو فتح أسواق جديدة خاصة في مجال التعاون الزراعي والصناعي والاتصالات والمجال الصحي والميكنة الزراعية وتعظيم التبادل التجاري.



وشدد عضو مجلس الشيوخ ، أنها ستكون فرصة أيضا لتعظيم النشاط السياحي وتحقيق نمو بالقطاع خاصة وأن مصر تعتبر من الوجهات السياحية المفضلة للسياحة الصربية علي مدار العام وبالأخص مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، مشيرا إلى أن الزيارة ستشهد التعرف علي التجربة المصرية الناجحة في بناء مشروعات عملاقة بمجال البنية التحتية والطرق والسكك الحديدية والعاصمة الإدارية وغيرها من الجهود التي شهدت إشادة مسبقة من الرئيس الصربي”ألكسندر فوتشيتش” عليها، ومن ثم ستشهد اللقاءات بحث أطر تعزيز العلاقات بما يمكن من تبادل الخبرات وخدمة أطر التنمية.

أكد النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح منتدى الاعمال المصري الصربي وحرصه على دعوة رجال الأعمال الاستثمار في مصر، يؤكد سعيه جعل مصر صاحبة المركز الأول لجذب الاستثمارات في أفريقيا ، مؤكدا أنه سيترتب عنه جذب الكثير من الاستثمارات لمصر الفترة المقبلة .

وأضاف منصور ، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الرئيس السيسي دائما ما يوجه عدة رسائل رئيسية خلال كلمته في المحافل الدولية المختلفة على رأسها ما يتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين الدول النامية وبين الدول المانحة ودول العالم الأول، خاصة أن الدول النامية ومنها الدول الأفريقية تمتلك الكثير من الموارد ما تؤهلها لتحسين مستوى شعوبها.

وأشار منصور ، إلى أن زيارات الرئيس السيسي الايام الماضية خاصة السعودية وألمانيا وآخرها صربيا عكست أهمية ومكانة مصر الإقليمية والدولية، كما أنها تساهم في تعزيز التشارك بين مصر وغيرها من دول العالم فى المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية وتحقيق متطلبات الأمن القومى المصرى.

واختتم وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بالتأكيد على أن مصر ماضية في تحقيق نجاحات كبيرة رغم الصعوبات التي يشهدها العالم بسبب تداعيات الأزمة العالمية وجائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على أكبر اقتصاديات العالم