نقل وملاحة

برلمانيون : مؤتمر «النقل الذكي» نقطة انطلاق لتطوير القطاع خلال السنوات المقبلة

رئيس نقل البرلمان :النقل الأخضر سيكون بداية قوية للنقل الذي خلال الفترة المقبلة
ياسمين فواز 8:31 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 8:31 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رحب برلمانيون بافتتاح  الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع الاسبوع الجاري ، الدورة الرابعة لمعرض و مؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر ، والذي تضمن إجراء  الرئيس جولة لتفقد الأجهزة والمعدات الجديدة والمشاركة فى المعرض ، مؤكدين ان ذلك يعكس اهتمام الرئيس بتطوير منظومة النقل بمصر، خاصة مع نية الدولة للتحول إلى النقل الذكي ومن ثم النقل الأخضر، لتكون نقطة انطلاقة لتطور كبير يشهده هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

من جانبه ، أثنى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على حضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي  ، في افتتاح الدورة الرابعة لمعرض و مؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته، لافتا إلى أن ذلك يؤكد دعمه لهذا القطاع الهام والحيوي.

وأضاف بأن المؤتمر خطوة على الطريق الصحيح لما تستهدفه الدولة المصرية من قطاع النقل الذكى ذلك التحول التاريخى فى واحد من أبرز القطاعات على مستوى الجمهورية، ومن ثم النقل الأخضر سيكون بداية قوية للنقل الذي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بأن قطاع النقل ومنظومة الطرق من القطاعات التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعود لحرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف محافظات الجمهورية فلا يوجد تنمية حقيقية بدون شبكة طرق ومنظومة نقل حديثة وقادرة على تحقيق هذا الهدف.

اقرأ أيضا  في افتتاح مؤتمر المساواة بين الجنسين ..«سعفان»: الرئيس السيسي يقدم كل الدعم للمرأة المصرية

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الاستثمار والتنمية الشاملة مرتبطة بصورة مباشرة بتوفير بيئة مناسبة وأولى خطوات هذه البيئة وجود شبكة طرق، ولهذا كان حرص الرئيس على الاهتمام بالطرق والكبارى ومنظومة النقل بشكل عام مما ساهم بقوة فى تحقق الهدف المنشود، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمة بصورة أفضل للمواطنين.

فيما ، أشاد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بفعاليات الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، تحت شعار «الطريق إلى 2030»، الذي نظمته وزارة النقل مطلع الاسبوع الجاري ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 وأشار إلى أن حضور الرئيس السيسي، لفعاليات معرض النقل الذكي يؤكد اهتمامه بتطوير منظومة النقل بمصر، خاصة مع نية الدولة للتحول إلى النقل الذكي ومن ثم النقل الأخضر، لتكون نقطة انطلاقة لتطور كبير يشهده هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

 وتابع بأن حضور العديد من الشركات العالمية في المعرض فرصة استثمارية كبيرة تقدمها الحكومة المصرية في مجال مشروعات النقل، في إطار تحقيق التنمية الشاملة  بكافة محافظات مصر في منظومة النقل والتحول إلى النقل الذكي، مضيفاً أن هذا التطور بالمنظومة يضع مصر على خارطة العالم في مجال وسائل النقل المتطورة 

اقرأ أيضا  رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: 7.1 مليون مسن في مصر

وأضاف ” نصر الله ” أن الكارت الذكي الذي أطلقته وزارة النقل باسم السيسي ويحمل كافة بيانات حامله لاستخدامه في مختلف وسائل المواصلات بمترو الانفاق والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل، سوف يسهل على المواطن  المصري ويوفر الكثير من الوقت، بل وينهي مرحلة التذكرة الورقية بشكل  نهائي خاصة مع  اتجاه الدولة المصرية إلى التحول الرقمي بالفترة الراهنة.

وايده  المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، مؤكدا أن ملف النقل في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالنقل الذكي وقطاع السكة الحديد والقطارات السريعة التي يتم إنشاؤها حاليا .كونها أحد أهم شرايين التنمية في مصر.

وأشار إلى أن هناك عشرات المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل وشبكة الطرق، ساهمت جميعها في حل العديد من المشكلات التاريخية التي كانت تواجه هذا القطاع منذ عقود، وتساهم في عملية التنمية الشاملة لمصر .

اقرأ أيضا  «اتصالات النواب»: نحتاج إلى وقفة تشريعية لتنظيم «الفضاء الإلكترونى»

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات الذي يعقد تحت رعايته، والتي أكد خلالها على أهمية التحول للنقل الأخضر، والشراكة مع الشركات الكبرى كما هو الحالي مع شركة سيمنز الألمانية المسئولة عن تنفيذ عدد من المشروعات في مصر.

وأضاف الجندي، أن هذا المؤتمر يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والرئيس السيسي في دعم وتوفير الطاقة النظيفة وتقليل نسبة التلوث وتعزيزا لدور مصر في دعم قضايا التغير المناخي، لافتا إلى أن الدولة قامت بمجهودات كبير في التحول للنقل الأخضر والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية .

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية العائد الاقتصادي من مشروعات النقل وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع الذي يعد أحد أكثر عناصر جذب الاستثمار  حيث وصل حجم الاستثمار  لـ تريليون و600 مليون جنيه”، وفقا لما أعلنت عنه وزارة النقل وهو رقم كبير يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 9-11-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة يستعرض مستجدات تطوير ميناء السخنة في مؤتمر النقل الذكي

نادية سلام 11:08 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

وزير المالية لمجتمع الأعمال : أعدكم بحل مشاكل التسجيل المسبق قبل نهاية 30 يونيو المقبل

أحمد عاشور 9:55 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

وزير النقل : نعمل على جذب الشركات العالمية لإقامة مصانعها بمصر

مدحت إسماعيل 9:19 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

وزير النقل: 32 قطارًا بخط المترو الأول ليس لها قطع غيار

مدحت إسماعيل 8:29 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

ميناء دمياط يستقبل 12000 طن فول صويا ويُصدر 870 طن رمل

محمود محسن 8:22 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21