برلمانيون : مؤتمر «النقل الذكي» نقطة انطلاق لتطوير القطاع خلال السنوات المقبلة

رحب برلمانيون بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع الاسبوع الجاري ، الدورة الرابعة لمعرض و مؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر ، والذي تضمن إجراء الرئيس جولة لتفقد الأجهزة والمعدات الجديدة والمشاركة فى المعرض ، مؤكدين ان ذلك يعكس اهتمام الرئيس بتطوير منظومة النقل بمصر، خاصة مع نية الدولة للتحول إلى النقل الذكي ومن ثم النقل الأخضر، لتكون نقطة انطلاقة لتطور كبير يشهده هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

من جانبه ، أثنى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على حضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في افتتاح الدورة الرابعة لمعرض و مؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته، لافتا إلى أن ذلك يؤكد دعمه لهذا القطاع الهام والحيوي.

وأضاف بأن المؤتمر خطوة على الطريق الصحيح لما تستهدفه الدولة المصرية من قطاع النقل الذكى ذلك التحول التاريخى فى واحد من أبرز القطاعات على مستوى الجمهورية، ومن ثم النقل الأخضر سيكون بداية قوية للنقل الذي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بأن قطاع النقل ومنظومة الطرق من القطاعات التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعود لحرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف محافظات الجمهورية فلا يوجد تنمية حقيقية بدون شبكة طرق ومنظومة نقل حديثة وقادرة على تحقيق هذا الهدف.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الاستثمار والتنمية الشاملة مرتبطة بصورة مباشرة بتوفير بيئة مناسبة وأولى خطوات هذه البيئة وجود شبكة طرق، ولهذا كان حرص الرئيس على الاهتمام بالطرق والكبارى ومنظومة النقل بشكل عام مما ساهم بقوة فى تحقق الهدف المنشود، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمة بصورة أفضل للمواطنين.

فيما ، أشاد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بفعاليات الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، تحت شعار «الطريق إلى 2030»، الذي نظمته وزارة النقل مطلع الاسبوع الجاري ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن حضور الرئيس السيسي، لفعاليات معرض النقل الذكي يؤكد اهتمامه بتطوير منظومة النقل بمصر، خاصة مع نية الدولة للتحول إلى النقل الذكي ومن ثم النقل الأخضر، لتكون نقطة انطلاقة لتطور كبير يشهده هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وتابع بأن حضور العديد من الشركات العالمية في المعرض فرصة استثمارية كبيرة تقدمها الحكومة المصرية في مجال مشروعات النقل، في إطار تحقيق التنمية الشاملة بكافة محافظات مصر في منظومة النقل والتحول إلى النقل الذكي، مضيفاً أن هذا التطور بالمنظومة يضع مصر على خارطة العالم في مجال وسائل النقل المتطورة

وأضاف ” نصر الله ” أن الكارت الذكي الذي أطلقته وزارة النقل باسم السيسي ويحمل كافة بيانات حامله لاستخدامه في مختلف وسائل المواصلات بمترو الانفاق والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل، سوف يسهل على المواطن المصري ويوفر الكثير من الوقت، بل وينهي مرحلة التذكرة الورقية بشكل نهائي خاصة مع اتجاه الدولة المصرية إلى التحول الرقمي بالفترة الراهنة.

وايده المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، مؤكدا أن ملف النقل في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالنقل الذكي وقطاع السكة الحديد والقطارات السريعة التي يتم إنشاؤها حاليا .كونها أحد أهم شرايين التنمية في مصر.

وأشار إلى أن هناك عشرات المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل وشبكة الطرق، ساهمت جميعها في حل العديد من المشكلات التاريخية التي كانت تواجه هذا القطاع منذ عقود، وتساهم في عملية التنمية الشاملة لمصر .

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات الذي يعقد تحت رعايته، والتي أكد خلالها على أهمية التحول للنقل الأخضر، والشراكة مع الشركات الكبرى كما هو الحالي مع شركة سيمنز الألمانية المسئولة عن تنفيذ عدد من المشروعات في مصر.

وأضاف الجندي، أن هذا المؤتمر يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والرئيس السيسي في دعم وتوفير الطاقة النظيفة وتقليل نسبة التلوث وتعزيزا لدور مصر في دعم قضايا التغير المناخي، لافتا إلى أن الدولة قامت بمجهودات كبير في التحول للنقل الأخضر والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية .

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية العائد الاقتصادي من مشروعات النقل وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع الذي يعد أحد أكثر عناصر جذب الاستثمار حيث وصل حجم الاستثمار لـ تريليون و600 مليون جنيه”، وفقا لما أعلنت عنه وزارة النقل وهو رقم كبير يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي.