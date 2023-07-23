برلمانيون: كلمة «السيسي» في ذكرى ثورة 23 يوليو أبرزت التحديات التي واجهت الدولة المصرية

هنأ برلمانيون الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بالذكري الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو ، مؤكدين أهمية الكلمة التي القاها الرئيس السيسي اليوم فى إبراز التحديات التي واجهت الدولة المصرية في الجمهورية الأولى والجمهورية الجديدة.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه اليوم، بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، لافتًا إلى أن مسيرتنا الوطنية تمضى للأمام رغم الصعاب والتحديات، والتطلع إلى المزيد؛ إذ إن آمال شعبنا تلامس حواف السماء ونعمل بجد وإخلاص وعلم على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر.

النائب أحمد عثمان: كلمة الرئيس بذكرى ثورة 23 يوليو حملت رسائل طمأنة للمصريين وقدرة الدولة على مواجهة التحديات

من جانبه ، ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، وما حملته من رسائل طمأنة للشعب المصري، متقدماً بخالص التهاني إلى الشعب المصري بمناسبة مرور 71 عاما على ثورة 23 يوليو.

وأشار عثمان، إلى ما ذكره الرئيس السيسى، بأن هذه الأجيال نظرت ذات يوم إلى المستقبل فأرادته حرا كريما لمصر وأبنائها، تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية، وقدمت من أجل ذلك تضحيات هائلة حتى توجت ثورة يوليو الخالدة، تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية، وأن ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ سبعين عاما، ومضت فى طريقها، تبنى “مصر جديدة” في زمنها، وإنه بعد سبعين عاما على تأسيس الجمهورية، ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر كان لزاما أن نفكر بجدية فى المستقبل، وفى الجمهورية الجديدة، التى تمثل التطور التاريخى لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة، آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم، لافتاً إلى أهمية كلمة الرئيس فى إبراز التحديات التي واجهت الدولة المصرية في الجمهورية الأولى والجمهورية الجديدة، وإرادة وعزيمة الشعب المصري في مواجهة التحديات للعبور بالوطن إلى بر الأمان.

وذكر عثمان، أن كلمة الرئيس السيسى، حملت رسائل طمأنة للمصريين، بأن التطوير والتحديث الاجتماعى والاقتصادى أصبح ضرورة للحياة المستقبل وليس ترفا ورفاهية، وأن الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لهذا الجيل، والأجيال القادمة، وأن تحقيق ذلك يتطلب، بالتوازى مع مسيرة البناء والتعمير، تطوير الخصائص الإنسانية فى مجتمعنا، بناء الإنسان المصرى والارتقاء بأحواله تعليميا وصحيا وثقافيا، موضحاً أن الدولة المصرية ماضية ومستمرة في بذل المزيد من الجهود للتغلب على التحديات ومواجهة الأزمات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين أحوال المواطنين.

وأشاد عثمان، بكلمة الرئيس السيسى بقوله للشعب المصرى: “إن مسيرتنا الوطنية تمضى للأمام رغم الصعاب والتحديات، نتطلع إلى المزيد؛ إذ أن آمال شعبنا تلامس حواف السماء، ونعمل بجد وإخلاص وعمل على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق فى كل مكان على أرض مصر”، مما يؤكد أن الدولة لديها إرادة جادة وقوية لتحقيق طفرة تنموية كبرى وتجاوز المشكلات الاقتصادية ودعم المواطنين لتوفير حياة كريمة لائقة.

وأكد عثمان، أن الرئيس السيس يقدر ما تحمله الشعب المصري العظيم من الصبر والصمود أمام أزمات عديدة، وطمأنته للشعب بأن الدولة تبذل أقصى ما فى الجهد والطاقة، بلا كلل لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة وزيادة الدخل للمواطنين وإقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد بما يتواكب مع العصر ومع طموحات أبناء الشعب، مشدداً على أن الأزمات تنتهى بالعمل والإنتاج والعزيمة والإرادة.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي بالذكري 71 لثورة يوليو .. ويشيد بكلمته في الذكري

كما هنأ النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب ،الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكري 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأشاد شلبي، بما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ذكري الثورة وأن أسس وقيم الجمهورية الجديدة، تبنى على سابقتها، ولا تهدمها، تضيف إليها، وأن كلمة الرئيس حملت تقديراً كبيراً لصبر وتحمل الشعب المصري تبعات الأزمات الاقتصادية وضرب المثل في الصمود.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن علي حرص الرئيس السيسي علي الاستجابة الفورية لكل ما هو صالح الوطن وفي حدود صلاحياته الدستورية وهو ما حدث في قرارات الإفراج الأخيرة التي جاءت استجابة لمطالب للحوار الوطني، وإن كلمة الرئيس وما تضمنته من تأكيد الاستجابة لجميع الأصوات الجادة وما يسهم في بناء المستقبل الذي نطمح إليه ونعمل من أجله خير دليل .

النائبة رغدة نجاتي: كلمة الرئيس بمناسبة ذكرى 23 يوليو كشفت حجم التحديات والمضي قدما نحو تجاوزها لاستكمال مسيرة التنمية والبناء

كما أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب ، أهمية رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، مشيرة إلى أن ثورة 1952 خلصت البلاد من سياسات الاستعمار والسيطرة الأجنبية واستنزاف ثرواته ومقدراته.

وأشارت النائبة في تصريحات لها اليوم، إلى ما كشفه الرئيس من حجم التحديات التي واجهت مصر والتأكيد على المضي قدما نحو تجاوزها من أجل استكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأشادت رغدة نجاتي، بتأكيد الرئيس السيسي على أن الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لكل المصريين، وأن التطور الاقتصادي ضرورة للمستقبل وليس ترفا أو رفاهية، وهي رسالة من أجل العمل والإنتاج واستمرار مسيرة التنمية.

وثمنت عضو مجلس النواب ، حرص الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى الثورة على توجيه التحية لرؤساء مصر السابقين، وفي مقدمتهم الزعيم جمال عبد الناصر، قائد ثورة 23 يوليو، والرئيس الأسبق محمد نجيب، لتحمله المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، والرئيس البطل محمد أنور السادات، بعدما أدى الأمانة في الحرب والسلام ودفع حياته ثمنا لكرامة مصر ومستقبلها.

وقالت رغدة نجاتي: ثورة يوليو المجيدة كان لها الفضل في تأسيس أول جمهورية شهدت تمكين أبناء الشعب من الفلاحين والعمال، وما تبعه من إصلاح اقتصادي وزراعي وإنجازات على كل المستويات ما زالت باقية حتى اليوم.

اسكان النواب: ثورة 23 يوليو أسست للجمهورية الأولى وانطلقت بمصر من التبعية للاستقلال

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن ثورة 23 يوليو 1952 أسست للجمهورية الأولى، التي قامت على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب المصري، وانطلقت بالوطن من مرحلة التبعية إلى الاستقلال التي تكون فيها السيادة والكلمة للشعب.

وأضاف “حمودة”، في تصريحات اليوم، أن ثورة 23 يوليو ستظل خالدة في وجدان هذا الشعب المصري العظيم، والذي لازال قلبه متعلقًا بها، بعدما نجح في حمايتها والوقوف في ظهر الضباط الأحرار الذين ثاروا على الحكم الملكي وإعلان الجمهورية المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الثورة كانت علامة في التاريخ المصري الحديث.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الإنجازات التي حققتها ثورة 23 يوليو، لازالت آثارها ممتدة حتى الآن، سواء على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تغيرت تغيرًا جذريا، مثمنا دور الثورة في القضاء على الإقطاع.

ووجه عضو مجلس النواب ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو، مشيرًا إلى ضرورة أن نستلهم من الثورات المصرية روح الإصرار والعزيمة في مواجهة التحديات التي تواجه بلدنا مصر