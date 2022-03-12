سيـــاســة

برلمانيون: قرار وقف تصدير الفول والعدس سيخفض أسعار السلع الأساسية

ويوفرها في الأسواق
ياسمين فواز 12:44 ص, الأحد, 13 مارس 22 12:44 ص, الأحد, 13 مارس 22

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رحب نواب برلمانيون بقرار وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول والعدس والقمح والدقيق والزيوت ، مؤكدين انها خطوة هامة لتوفير السلع الأساسية وخفض أسعارها .

يشار إلي إصدار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  قرارًا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية. 
 
وقالت الوزيرة، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة. 

برلمانية : وقف تصدير الفول والعدس وبعض المحاصيل يهدف للحد من إرتفاع الاسعار 

من جانبها ، رحبت النائبة شيماء نبيه عضو مجلس النواب ، بقرار وزارة الصناعة بوقف تصدير عدد من المحاصيل المتمثلة في الفول، والعدس، والقمح والدقيق والمكرونة، وكذلك وقف تصدير الزيوت بكل أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، مؤكدة ان القرار صائب وجاء في توقيت مناسب للحد من الإرتفاع في الأسعار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الإستهلاك .

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وأضافت عضو مجلس النواب أن هناك موجة غلاء عالمية وارتفاع نسب التضخم خاصة في ظل  أزمة كورونا والحرب الروسية ضد أوكرانيا .

واشارت إلي أن القرار يصب في مصلحة المواطن من ناحية توفير السلع  والحد من الإرتفاع الغير مبرر، خاصة وان تلك السلع أساسية للأسرة المصرية وبالتالي كان ضروريا هذا القرار .

واكدت عضو مجلس النواب ان الدولة تعمل علي توفير تلك السلع بكميات خاصة قبل حلول شهر رمضان ، حتي لا يكون هناك إستغلال  للاوضاع الحالية وتوافر الكميات بكثرة يؤدي إلي تراجع الأسعار  .

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و طالبت النائبة شيماء نبيه عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بتشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار ، خاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم. 

و  أصدرت وزيرة التجارة والصناعة منذ يومين قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر .

من ناحيته، أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار وزيرة التجارة والصناعة د. نيفين جامع، وقف تصدير الفول والعدس والقمح والدقيق والمكرونة، إلى خارج البلاد بدءًا من أمس الجمعة، لنحو ثلاثة أشهر ، قائلا أن القرار جاء في توقيت هام للغاية، وسيؤدي إلى تحجيم انفلات أسعار السلع الرئيسية والأساسية، بسبب موجة التضخم العالمية والحرب الروسية – الأوكرانية.

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قائلا :” القرار سيدفع إلى توجيه كافة الانتاج للسوق المحلي الداخلي، بما يدفع إلى تقليل أسعارها وتوافرها وعدم وجود أي نقص فيها”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إنه يثمن خطوة وقف تصدير هذه السلع والحبوب تمامًا، ويعتبرها خطوة رائدة من وزارة التجارة والصناعة والحكومة، بتوجيهات الرئيس السيسي للعمل على توفير هذه السلع بالأسواق.

واختتم، بأن “موجة الغلاء”، عالمية ولها أسباب عدة منها حظر الولايات المتحدة للنفط الروسي، وحظر روسيا تصدير بعض السلع الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي، ولكن تحركات الدولة المصرية لمواجهة هذه الظروف العالمية، والعمل على مراقبة الأسواق والتصدي للمحتكرين والذين يخزنون السلع ويحاولون التلاعب بالأسعار جاد وحاسم للغاية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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